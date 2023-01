Carla Moreau : Sa fille Ruby en retard sur son évolution ? Un détail inquiète, la maman fait une mise au point

Très présente sur les réseaux sociaux, Carla Moreau n'hésite pas à exposer sa fille Ruby (3 ans). Malheureusement, cette omniprésence virtuelle vaut souvent à la petite famille de recevoir des remarques désagréables. Après avoir été critiquée sur l'éducation qu'elle donne à sa fille, la jolie blonde doit aujourd'hui faire face à de nouvelles salves accusatrices concernant la fillette. Selon les internautes, cette dernière aurait beaucoup de mal à s'exprimer et aurait vivement besoin de consulter un orthophoniste...

Lassée de toutes ces critiques et désireuse de protéger sa fille, Carla Moreau s'est emparée de son compte Instagram ce mardi 10 janvier 2023 et ce, afin de mettre les choses au clair. "Vous avez été nombreux à me dire que je devrais emmener ma fille chez un orthophoniste parce qu'elle s'exprime mal, qu'elle n'articule pas et que c'est pas normal qu'à son âge elle parle encore comme ça... Sachez que c'est totalement courant chez les enfants. Il y a certaines lettres qu'ils ont plus de mal à prononcer de la bonne manière. C'est assez courant, il y a énormément d'enfants qui sont dans ce cas-là et ça ne sert à rien de les emmener chez l'orthophoniste à 3 ans parce qu'ils sont beaucoup trop jeune...", a-t-elle expliqué dans un premier temps.

Une maman sereine

Selon la jeune maman, prendre un rendez-vous chez un professionnel est en effet pour l'instant totalement inutile en raison de l'âge de la fillette. "Il faut attendre qu'elle soit plus grande pour que l'orthophoniste puisse corriger ce petit problème. C'est vrai qu'elle a un problème avec les 'r' et avec quelques autres lettres, ce qui fait que des fois elle articule mal en effet...", a-t-elle conclu. Pas de quoi s'inquiéter donc !

Pour rappel, Carla Moreau et le papa de Ruby, Kevin Guedj, se sont séparés en octobre 2022 après des années de couple et seulement quatre mois de mariage. Aujourd'hui, les anciens époux vivent chacun leur vie de leur côté mais restent en contact et en bons termes pour le bien-être de leur fille. Nul doute qu'ils n'hésiteront pas à lui faire consulter un professionnel si besoin est.