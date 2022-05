Caroline Costa (The Voice) harcelée et frappée, ses terribles souvenirs

Ce samedi 21 mai 2022, Caroline Costa va disputer la finale de The Voice contre les quatre autres candidats encore en lice, à savoir Vike, Mister Mat, Loris et Nour. Il s'agit là sans doute comme un air de déjà vu pour la jeune chanteuse de 26 ans. Et pour cause, il y a plusieurs années, elle se retrouvait déjà en finale d'une autre émission à succès : Incroyable Talent. C'était en 2008, Caroline Costa était alors âgée de 11 ans et décrochait la deuxième place de la compétition. Malgré sa défaite, elle a par la suite eu l'occasion de sortir son premier album, intitulé J'irai. Et en 2012, à 15 ans donc, Caroline Costa refaisait parler d'elle en rejoignant la comédie musicale Robin des Bois, au côté de M.Pokora. Elle y interprète Bédélia, qui tombait amoureuse du fils de Robin, Adrien (interprété par Sacha Tran). Après de nombreuses représentations au Palais des congrès à Paris, elle avait entamé avec la troupe une tournée dans toute la France ainsi qu'en Belgique et en Suisse.

De belles opportunités pour l'adolescente qu'elle était qui lui ont malheureusement valu de se faire lyncher. En effet, lors d'une interview pour TVMag, la maman fraîchement célibataire de Talia (3 ans) a expliqué avoir été victime de la jalousie de ses camarades de classe. "À l'école, c'était mitigé... Une partie des élèves était fière d'avoir une amie qui faisait de la télé. Mais pour d'autres, j'étais la personne qu'il fallait faire tomber. J'ai vécu une période de harcèlement scolaire. C'était des croche-pattes, des bousculades, des petits crachats, et des filles attendaient à la sortie de l'école pour me taper", s'est-elle souvenue pour nos confrères.

Une période compliquée qui a poussé Caroline a mettre un terme à sa scolarité. "Ça s'est terminé vite parce que j'ai arrêté ma scolarité assez tôt. Les deux mois en classe de seconde, c'était le pire. J'étais la plus discrète possible, je ne faisais pas de vague, et j'essuyais des remarques malveillantes", a-t-elle confié.

Heureusement, Caroline Costa a toujours pu compter sur sa famille unie pour ne pas sombrer ni pour prendre la grosse tête. "J'étais tellement bien entourée, dans un contexte sain, que je n'ai jamais eu le melon. J'ai des valeurs. Mes parents m'ont inculqué une vie modeste, et ils ont toujours été près de moi", peut-elle se réjouir.