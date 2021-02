Caroline Diament divorcée : "Je vis seule avec ma fille"

Mariée de 1992 à 2015 à Philippe Edouard Elbaz, Caroline Diament semble être désormais déterminée à rester célibataire. Maman d'une petite fille prénommée Salomé (née en 1995), l'ancienne chroniqueuse de l'émission On a tout essayé a expliqué son choix sur la chaîne Non Stop People le 7 décembre 2020. Maman solo et fière de l'être, celle qui traite des questions de couple et de sexualité dans l'émission Je t'aime etc. sur France 2 confie : "Je ne serais plus jamais en couple, vivre avec quelqu'un c'est non. Cela fait cinq ans que je vis seule avec ma fille et c'est l'éclate !"

Je suis beaucoup plus aventureuse

Visiblement très heureuse dans sa vie de mère célibataire, elle indique avec humour : "J'ai été en couple depuis l'âge de 20 ans (...) Maintenant, je vis mon adolescence avec une carte bleue. Je n'ai pas besoin de l'autorisation de mes parents, je suis beaucoup plus aventureuse." Complice avec sa fille âgée de 25 ans, Caroline a également révélé comment celle-ci vivait la notoriété de sa maman. "La notoriété, pour elle, ça n'existe pas. Elle est parfois surprise qu'on reconnaisse sa maman mais après elle a un rapport très décontracté avec la notoriété. Les gens sont plutôt gentils avec moi, j'inspire le sourire puisque je suis dans les émissions pour raconter des conneries. Par contre, vous n'êtes jamais à l'abri d'un con qui vous fixe pendant que vous mangez."

Côté professionnel, une page se tourne pour Caroline. La chroniqueuse - récemment injustement critiquée à cause de son poids - a évoqué l'arrêt de l'émission Je t'aime etc. au micro de Jordan de Luxe. En cause ? Le confinement lié au coronavirus. "Cette émission n'a pas survécu au Covid et avec le confinement, les enfants se sont retrouvés à la maison. Nous avons été obligé d'enlever de la sexualité donc ça a tronqué l'ADN de l'émission" explique la journaliste de 57 ans.