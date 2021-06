Caroline Margeridon cambriolée : les voleurs retrouvés, d'autres personnalités parmis leurs victimes

Au mois de février dernier, Caroline Margeridon a été cambriolée. Partie quelques heures en shopping, et l'indiquant sur ses réseaux sociaux, la star d'Affaire conclue a malgré elle laissé le champ libre aux malfaiteurs qui se sont rendus dans son chic domicile du XVIIe arrondissement de Paris. Ces derniers avaient réussi à lui dérober bijoux, montres, maroquinerie et argent liquide, le tout pour une valeur estimée à 500 000 euros !

Des mois ont passé depuis mais Caroline Margeridon reste très marquée. "C'est un grand choc !", a-t-elle confié dans l'émission L'instant de Luxe sur Non Stop People jeudi 17 juin 2021. Elle revient ensuite sur cette habitude qui lui a permis d'avoir autant de marchandises chez elle : "Je ne sais pas garder l'argent à la banque, c'est impossible ! C'est peut-être mon côté brocanteur et j'achète des bijoux et des sacs depuis que je suis enfant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a besoin de sous, ça se revend très bien. C'était vraiment mon argent de poche. Et ils m'ont tout volé ! J'ai même arrêté de compter".

Des empreintes laissées sur place

Dans son malheur, Caroline Margeridon a tout de même eu de la chance grâce au travail efficace de la police. "Je vais vous dire un scoop ! Ils ont retrouvé les voleurs !", a-t-elle révélé. Les enquêteurs ont en effet pu relever des empreintes laissées par les cambrioleurs sur place, dont la marque d'une oreille sur la porte de la brocanteuse ou encore des traces de mains. "Ils avaient écouté avant pour voir s'il y avait quelqu'un chez moi et après ils sont passés par le jardin. Et le fameux voleur a mis ses gros patounes sur mon rideau électrique qu'il a levé. Ses empreintes étaient aussi sur mon dressing", a-t-elle précisé.

Caroline Margeridon a également confié que l'un des voleurs se prénommait Christophe et était membre d'une bande habituée à prendre pour cible des personnalités connues. "D'après ce que j'ai compris, ils ont volé des gens du monde du football, un rappeur et quelqu'un de la télé", a-t-elle expliqué. D'ailleurs, chez ce fameux Christophe se trouvait un de ses butins. Malheureusement pour lui, il n'avait aucune chance que cela lui rapporte gros. "C'était l'enfer ! Ce n'était que des faux sacs ! Le voleur a vendu les vrais, malheureusement les miens", a déclaré Caroline Margeridon, ajoutant que les contrefaçons avaient certainement été volées à une femme de footballeur... "Mesdames, faites attention parce que parfois vos maris vous offrent des faux sacs et ça ne se fait pas !", a-t-elle donc averti.