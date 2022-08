Caroline Margeridon rancunière : elle a refusé de voir sa mère avant sa mort, une énorme dette en cause...

Si la famille est supposée être un socle, cela ne se passe pas toujours bien entre les membres qui la composent peut en témoigner Caroline Margeridon. La star d'Affaire conclue a donné une grande interview à nos confrères de Gala dans laquelle elle a aussi bien évoqué sa récente histoire d'amour que ses liens avec son clan. Orpheline à bientôt 56 ans, elle n'a pas voulu renouer le contact avec ses parents avant leur mort. Sa mère, décédée l'an dernier, avait demandé à la voir...

Auprès du magazine, Caroline Margeridon a relaté avec franchise son enfance aisée, avec des parents qui vivaient dans l'opulence entre Jaguar dans le garage, maison à Deauville et chevaux. En apparence, "une famille idéale" mais "à la maison c'était l'enfer", s'est-elle souvenue, évoquant des parents qui avaient des disputes incessantes. Elle reconnait que c'est durant l'enfance qu'elle a très vite pris son père en grippe alors qu'elle adorait sa mère... "J'étais collée à elle, comme une moule à son rocher et j'ai arrêté l'école pour la suivre sur les marchés", dit-elle. Malheureusement, avec les années, leur relation s'est fortement dégradée car sa maman, comme sa grand-mère, était joueuse et elle avait ainsi accumulé une dette colossale de 8 millions d'euros ! Une dette qu'elle a absorbée "pour lui éviter la banqueroute". Puis est venu le jour où Caroline Margeridon a pris conscience de leur relation toxique au point qu'elle a coupé le cordon.

Tout comme elle ne parlait plus à son père depuis des années, la brocanteuse avait aussi coupé les ponts avec sa mère. A tel point que, l'an dernier, elle a catégoriquement refusé de renouer contact alors que l'heure était grave... "Ma mère est morte il y a un an. La dernière fois que je l'ai vue, j'avais 22 ans - et je vais en avoir 56 (...) Ma mère a demandé à me voir avant de mourir, comme mon père deux ans plus tôt, j'ai refusé. Je ne sais pas pardonner", confie Caroline Margeridon, qui assure ne même pas savoir de quoi est morte sa défunte maman.

Les confidences de Caroline Margeridon sont à retrouver Gala, édition du 4 août 2022.