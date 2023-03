Caroline Margeridon : Sa rencontre improbable avec son "quatrième amour" grâce à un célèbre journaliste

Trompée à deux reprises, dont une fois par le père de ses deux enfants, Alexandre et Victoire, Caroline Margeridon est une vaccinée de l'amour. Pourtant, cela n'a jamais empêché la célèbre acheteuse de l'émission Affaire conclue d'enchaîner les histoires de coeur. Après s'être confiée sur les trois premières dans son livre intitulé Libre ! et paru aux éditions Plon, la jolie blonde n'a pas manqué d'évoquer son quatrième amour, un homme qu'elle a rencontré alors qu'elle s'y attendait le moins.

Il aura fallu l'invitation d'un célèbre ami journaliste sportif, Daniel Lauclair (célèbre visage du service des sports de Antenne 2 qui a collaboré avec Léon Zitrone et qui officie pour France Télévisions depuis 2003), pour que Caroline Margeridon retrouve le bonheur. Ce dernier a d'ailleurs pour habitude de commenter les matchs de Coupe de la Ligue et de la Coupe de France mais également les concours de pétanque (avec Marie-Laure Augry) et les Internationaux de France de Roland-Garros. "Mon ami Daniel Lauclair organise le tournoi de pétanque de Paris des personnalités, qu'il aime appeler 'La croisière s'amuse'. Daniel me demande pour la dix-septième année consécutive de venir à sa soirée pétanque qui se déroule à cinq minutes de chez moi. Comme à mon habitude, je refuse. Je déteste les soirées 'mondaines', encore plus celles que je n'organise pas. Pourtant celle de Daniel fait partie des plus prisées de Paris et l'ambiance y est vraiment très bon enfant. Mais, je ne sais pas pourquoi son insistance me fait enfin accepter, et c'est grâce à lui que je vais rencontrer mon quatrième amour...", commence-t-elle par expliquer dans son livre.

J'ai été frappée par l'expression de ses yeux

Accompagnée de l'un de ses amis, Caroline Margeridon se rend alors à ce fameux tournoi. Sur place, elle va à la rencontre d'un groupe d'amis. Parmi eux : Pascal... "Je n'ai pas réussi à retenir son nom de famille. C'est pour cela, et jusqu'à aujourd'hui, qu'il se nomme 'Pascal Pétanque' dans mon téléphone. (...) C'était un personnage haut en couleur, on sentait qu'il avait l'habitude de tenir les rênes. (...) J'ai été frappée dès le début par l'expression de ses yeux, des yeux d'enfant, rieurs, heureux, nostalgiques, parfois mélancoliques", explique-t-elle avant de préciser : "Nous avons terminé la soirée ensemble avec une bande de personnes que nous ne connaissions pas."

Sans trop savoir pourquoi, Caroline Margeridon lui demande de monter dans sa voiture pour aller terminer la soirée ailleurs. Le début d'une belle histoire d'amour... "Comme une évidence, je lui ai dit de monter avec moi en voiture, et nous nous sommes retrouvés dans un restaurant qu'un ami chef étoilé avait rouvert pour l'occasion à 2 heures du matin. (...) Le temps n'avait déjà plus de prise sur nous. (...) Je ressentais déjà un sentiment de confiance, de complicité évidente", a-t-elle assuré. Si elle reste assez discrète sur le sujet, il semble que Caroline Margeridon soit toujours en couple avec ce dénommé Pascal...