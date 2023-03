Diaporama : Caroline Margeridon : Sa rencontre improbable avec son "quatrième amour" grâce à un célèbre journaliste

Exclusif - Daniel Lauclair - Soirée de lancement du livre "Tweets Post mortem" de Jeff Domenech et départ en retraite de France Télévisions de Daniel Lauclair à Paris, France, le 23 janvier 2017 au siège de Pernod Ricard. Le journaliste sportif Daniel Lauclair fête son départ en retraite de France Télévisions (Daniel est entré en 1974 au service des sports de Antenne 2), à l'âge de 70 ans et à cette occasion il a invité de nombreuses personnalités du monde de la télévision, du cinéma. Le livre de Jeff Domenech "Tweets Post mortem" (de Einstein à Coluche: quand les morts vannent les vivants en vente en librairie le 25 janvier). © Baldini-Guignebourg/Bestimage © BestImage, Baldini-Guignebourg/Bestimage

23 / 24