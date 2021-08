Caroline (Mariés au premier regard) maman : naissance surprise d'un petit garçon au doux prénom

En janvier 2021, celle qui avait une compatibilité de 73% avec Raphaël avait dévoilé une première photo de son compagnon. Et c'est un an plus tôt qu'elle avait dévoilé être en couple. "2019 : une année rimant avec le bonheur et le changement. L'année de la trentaine et ses multiples fiestas. Les retrouvailles d'amis partis un peu trop loin. Un nouveau boulot. Des amis et une famille en or. Des tonnes de moments de joie, de fous rires, de partages, de danses, de chants. Et puis ma plus belle rencontre V. 2020 : une année de double 'vin'. Espérons que le cru soit bon. Je vous souhaite que cette nouvelle année vous apporte tout ce dont vous avez besoin", avait-elle écrit en précisant que le prénom de son amoureux commençait par la lettre V.

Raphaël, son ex-mari trouvé grâce à l'émission Mariés au premier regard est lui aussi devenu récemment papa. Il a annoncé cette heureuse nouvelle le dimanche 21 février 2021 sur Instagram. "2017 : l'année où grâce à cette aventure, tu allais faire partie de ma vie... 2018 : mon Tour de France à vélo qui m'a fait découvrir plusieurs régions de France... et nos premiers échanges... 2019 : notre rencontre, cette rencontre, qui allait faire basculer ma vie et nos coeurs... 2020 : cette fabuleuse histoire, notre histoire. 2021 : la rencontre de ma vie, de nos vies... mon coeur est bouleversé à jamais : Giulia", avait écrit le papa d'une petite fille.