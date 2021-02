Raphaël (Mariés au premier regard) papa pour la première fois, d'une fille au joli prénom

Raphaël a peut-être surexposé son premier mariage, il se fait en revanche plus discret au sujet de sa compagne. On sait d'ailleurs seulement qu'elle travaille dans l'immobilier à Marseille. Leur relation a été officialisée au mois d'avril 2020 et leurs fiançailles ont été annoncées au mois de mai suivant. Après quoi, le couple a laissé entendre que le mariage ne devrait plus tarder. Mais c'est en réalité de leur bébé à venir dont les amoureux parlaient.

"Certains le savent déjà, d'autres ont supposé, ou bien encore cru à un mariage... C'est bel et bien un heureux événement que nous attendons avec impatience dans quelques mois... Et oui une petite merveille va venir agrandir notre amour. Tellement hâte que tu arrives", s'impatientait Raphaël en novembre dernier, précisant que leur fille aurait dû naître au mois de mars 2021. Giulia a donc décidé de pointer le bout de son nez un peu en avance.