Caroline (Mariés au premier regard), son jeune fils blessé après "un accident avec son père" : photo choc

Lors de la dernière saison de Mariés au premier regard diffusée en 2022, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Caroline, une cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans. Les experts de l'émission avaient estimé qu'elle était compatible à 80% avec Axel. Mais, l'aventure ne leur aura pas donné raison. Bien au contraire, très rapidement après leur union, Caroline partageait ses doutes et regrettait de ne pas être attirée physiquement par son mari. Au moment du bilan, les deux candidats annonçaient alors leur divorce. S'en sont suivies de nombreuses révélations, autant sur les coulisses de l'émission que sur les psychologues du programme (Pascal de Sutter et Estelle Dossin) qui n'auraient pas pu "saquer" Caroline.

Et cette dernière n'avait apparemment pas fini de déballer son sac en public. En effet, des mois après la fin de la diffusion, Caroline a raconté une anecdote qui l'a profondément choquée, survenue au lendemain de son mariage avec Axel. En story Instagram, ce mercredi 23 novembre, elle a décidé de partager une photo choc de son fils Loup-Gabriel (4 ans), datant du 30 septembre 2021 (voir notre diaporama).

C'était tellement malsain

Le petit garçon y apparaît fortement blessé, un pansement sur le front, un oeil gonflé, et des éraflures visibles sur toute une partie de son visage. "Mon fils a eu un accident avec son père (dont elle s'est séparée parce qu'il menait une double vie, ndlr)", a-t-elle d'abord expliqué. Et de s'en prendre à la production de Mariés au premier regard, laquelle aurait tout fait pour l'empêcher de se rendre à son chevet : "Je voulais absolument rentrer chez moi et le psy me cassait la tête avec ses 'vous êtes sûre que vous avez donné une chance à Axel' alors qu'il savait pertinemment qu'on se foutait de ma gueule (et de celle d'Axel aussi d'ailleurs). C'était tellement malsain... Je voulais juste retourner dans ma vie pleine d'amour et de sincérité et retrouver mon bébé tout cassé...".

Caroline s'était déjà agacée contre la manière de faire de l'émission lors du tournage mais aussi pendant la diffusion. Selon elle, tout a été réalisé dans le but de "la faire passer pour une folle". "Ils sont allés jusqu'à inverser les journées. Ils m'ont posé des questions, auxquelles j'ai répondu, et ils ont mis la réponse dans un autre contexte. On m'a vraiment eue. Quand je pense que je les défendais. Je suis naïve et bête", regrettait-elle sur ses réseaux sociaux. Depuis, Caroline a tiré un trait sur cette expérience et a repris le cours normal de sa vie dans son hameau isolé dans les Hautes-Alpes.