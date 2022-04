"Les experts ne pouvaient pas me saquer" : Caroline (Mariés au premier regard) balance

Lundi 4 avril, M6 a diffusé un nouvel épisode de Mariés au premier regard 2022. Les téléspectateurs ont ainsi découvert que malgré son manque d'attirance pour Axel, Caroline a accepté de s'unir à lui. Mais la cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans a été glaciale par la suite, nécessitant l'intervention de l'un des experts. Un moment sur lequel elle est revenue en story Instagram le soir-même.

Le maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans a eu un coup de coeur pour Caroline dès leur premier regard échangé. Il a donc tout fait pour la mettre à l'aise. Mais Axel a fait face à une jeune femme plutôt distante lors du shooting photo ou de la soirée. Présents, les experts étaient quelque peu inquiets de voir que la belle brune se concentrait davantage sur les 20% négatifs que sur leurs 80% de compatibilité. "Malgré tous les efforts d'Axel qui lui a tendu la main maintes fois depuis la cérémonie, Caroline reste bloquée sur les 20% d'incompatibilité qu'elle décèle. Elle semble considérer que c'est à lui de prouver qu'il est digne d'elle. Pas un instant elle ne se pose la question de savoir si elle lui convient. Ce qu'il ressent lui, passe au second plan. Axel a beau être compréhensif, il risque de ne pas supporter cette attitude très longtemps. Et déjà, on sent que sa patience s'émousse", a confié Estelle Dossin.

Après avoir découvert le gros malaise de Caroline lors de l'ouverture de bal notamment, Pascal de Sutter a pris la décision d'avoir une discussion avec la maman de Loup-Gabriel (3 ans et demi). L'expert lui a fait comprendre qu'elle devait donner l'opportunité à Axel de faire ses preuves pour voir s'il pourrait lui plaire. Un conseil qu'elle a entendu et qu'elle allait tenter d'appliquer. Mais en découvrant les images, elle est semble-t-il tombée de haut.

Présente devant son petit écran, Caroline a commenté ces passages de l'émission. Et elle n'a que peu apprécié les commentaires d'Estelle Dossin et Pascal de Sutter la concernant. Elle avait donné le ton avant la diffusion en écrivant : "Si vous voulez me voir me faire lyncher par les 'experts', c'est ce soir sur M6 à 21h10." La candidate a ensuite commenté les déclarations de la psychologue clinicienne : "Cours de psychologie par Estelle : Il suffit que quelqu'un te tende la main pour créer une réciprocité amoureuse. Bon à savoir. Je savais qu'ils ne pouvaient pas me saquer mais alors là... Les vrais psy font une crise cardiaque là normalement. "

En voyant ces images, Paul et Nathalie (qui fournissent les robes du programme) ont expliqué que selon eux, Pascal de Sutter et Estelle Dossin devaient intervenir. "Oh non promis, ils en ont déjà fait assez", a répondu Caroline. Ambiance...