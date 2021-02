Caroline Receveur assume ses vergetures : cette photo qui fait réagir ses fans

Les réseaux sociaux peuvent parfois être un univers impitoyable. Mais les personnalités reçoivent également de nombreux messages d'amour et de soutien de la part de leurs fans. Caroline Receveur a une fois de plus pu le constater le 31 janvier 2021 après avoir posté une photo qui a beaucoup fait réagir.

Retoucher ses photos sur les réseaux sociaux est presque une habitude pour certaines célébrités, mais les internautes semblent privilégier le naturel... Dimanche, Caroline Receveur a souhaité une bonne nuit à ses abonnés sur Instagram. Pour ce faire, elle a partagé une photo en noir et blanc sur laquelle elle apparaît en pyjama, en train de contempler un masque de nuit à son nom. Et un détail n'est pas passé inaperçu...

L'épouse d'Hugo Philip porte un short et les internautes ont pu apercevoir quelques vergetures sous sa cuisse. Très vite, beaucoup l'ont donc félicitée de ne pas avoir retouché sa publication. Une décision perçue comme un acte de courage dans une ère où de nombreux influenceurs cherchent plutôt la perfection. "Soyons fières de nos vergetures ! Merci Caroline", "Cette photo est magnifique. Et puis j'ai vu tes vergetures, et je l'ai trouvée encore plus belle, authentique. Elle montre la vraie beauté, celle qui porte en nous notre histoire. Je trouve ça tellement beau d'assumer ainsi son corps et d'inciter les femmes à en faire autant... Tu es vraiment inspirante !", "Ça fait plaisir de voir que tu ne cherches pas à camoufler tes vergetures. On en a tous et toutes", a-t-on notamment pu lire parmi les nombreux commentaires.