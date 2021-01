Caroline Receveur met une drôle de soufflante à son fils Marlon, Hugo Philip la filme à son insu

Élever un enfant de 2 ans n'est pas toujours de tout repos, et ce n'est pas Caroline Receveur qui dira le contraire. La businesswoman de 33 ans et maman de Marlon n'a donc pas toujours le loisir de profiter de quelques heures de calme. Ce vendredi 29 janvier 2021, elle a même vu (en quelque sorte) ses deux hommes se liguer contre elle. En effet, toujours enclin à partager avec sa communauté Instagram des instants de vie de famille, Hugo Philip a publié une vidéo très drôle pour dévoiler le point sensible de son épouse : le bruit.

Alors que la petite famille se trouvait dans leur maison à Dubaï, le petit Marlon a jugé bon de s'amuser avec un bol en lui donnant des coups de pied dedans. Résultat, un affreux bruit assourdissant résonnait dans toute la maisonnée. "Je le laisse faire...", commente Hugo Philip avec une idée en tête. Et d'expliquer : "Parce que je sais qu'il va prendre une soufflante..." Et l'ancien candidat de Danse avec les stars a vu juste car en quelques secondes, la patience de Caroline Receveur a trouvé ses limites. "Faites pas trop de bruit, c'est bien !", l'entend-t-on d'abord ironiser dans le fond. Avant qu'elle n'intervienne. "Marlon !! Où est-ce qu'on a dit qu'on jouait avec le bol ? Ça fait trop de bruit. Si tu veux tu peux jouer à la balle d'accord ?", a-t-elle adressé à son bambin. Une réaction prévisible pour Hugo Philip, lequel n'a pas manqué de se réjouir. "Bingo !!!" Finalement, père et fils ont trouvé une meilleure solution pour profiter de leur journée et se sont accordés une petite sortie à la plage. Marlon pouvait alors jouer sans craindre de provoquer une quelconque nuisance sonore !

C'est peut-être ce genre d'après-midi qui fait dire à Caroline Receveur qu'elle est très bien avec un enfant unique pour le moment. Surtout lorsqu'elle doit gérer toutes ses entreprises en parallèle. "Au fond de moi, je sais, je sens que je veux un deuxième enfant. (une fille ?). Mais je veux lui apporter autant d'amour et de temps que j'ai pu et continue d'apporter à Marlon. Niveau organisation, je ne suis pas sure que ce soit le meilleur moment. Même s'il n'y a pas de bon moment, je le sais. Je suis sur de gros projets professionnels. Je veux faire les choses dans l'ordre. Je veux en avoir autant envie que pour Marlon. Le ressentir viscéralement pour que les maux de grossesse et ceux qui suivent soient totalement acceptés et vécus avec légèreté", a-t-elle confié récemment sur ses réseaux sociaux.