Caroline Receveur déconfinée trop vite ? Elle règle ses comptes

La vie reprend peu à peu ses droits depuis lundi 11 mai 2020, date de la levée du confinement dans l'Hexagone. Si les Français sont sommés de faire attention et de continuer à appliquer les gestes barrières, ils sont libres de leurs déplacements dans une limite de 100 km. Et, à l'exception des restaurateurs, les commerces ont pu rouvrir leurs portes. Caroline Receveur n'a d'ailleurs pas attendu bien longtemps pour aller se faire chouchouter.

En effet, sa journée du mercredi 13 mai 2020 a été chargée entre ses rendez-vous chez le coiffeur et chez l'esthéticienne. Très active sur ses réseaux sociaux, la maman de Marlon a bien entendu partagé les résultats avec ses abonnés. Mais il y en a une qui aurait bien voulu qu'elle s'abstienne au vu du message piquant qu'elle lui a adressé. "Un peu déçue. Déconfinée depuis trois jours et nouvelles extensions, nouvelle manucure, massage. Dans cette période, je pense qu'il y a d'autres possibilités pour soutenir les petits commerçants et pour limiter le risque de propagation. Le message envoyé à la jeune génération qui vous suit n'est, à mon sens, pas le bon", a-t-elle jugé.

Caroline Receveur monte au créneau

Vexée, Caroline Receveur s'est emparée de son compte Instagram pour lui offrir une réponse très cash. "Moi aussi, je suis déçue de voir que certains pensent encore qu'Instagram est le reflet de votre vie à 100% ! Que savez-vous de mon emploi du temps ? Que savez-vous des projets et des entreprises que je gère chaque jour ? Strictement rien, pourquoi ? Parce que je ne montre QUE ce que je souhaite montrer sur MES réseaux", a-t-elle d'abord rappelé, passablement irritée. Bien qu'elle n'en ait pas besoin, la chérie d'Hugo Philip justifie ensuite ses sorties par le désir de "booster la visibilité petits commerçants indépendants qui ont besoin de clientes comme (elle)".

Enfin, Caroline Receveur revient sur le "risque de propagation" évoqué par l'internaute et dont elle serait à l'origine en multipliant les rendez-vous. Là encore, la belle blonde rembarre sèchement. "Le jour où vous me verrez avachie au bord du canal Saint-Martin avec une bière et mes potes sans masques un lendemain de déconfinement, on pourra parler de risque de propagation ! Encore une fois, je n'ai pas besoin de me montrer porter un masque pour que l'on me félicite de faire quelque chose de 'normal' à l'heure actuelle." Pour conclure, elle invite tout le monde à se reconcentrer sur l'essentiel et à "diffuser de bonnes ondes" : "Promis, ça change la vie."