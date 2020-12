Caroline Receveur présente son charmant frère Benjamin, un air de famille indéniable

Toujours sur le réseau social de partage d'images, Caroline Receveur a partagé des photos souvenirs de cette journée en famille. La belle prend ainsi la pose avec sa soeur Mathilde que ses près de quatre millions de followers connaissent déjà, mais aussi son frère Benjamin dit Ben ! Son visage n'était apparu que très rarement et certains ignoraient même son existence. Le garçon de la famille est grand, a une barbe bien taillée et prend la pose aux côtés de ses deux soeurs Mathilde et Caroline Receveur. Ben affiche le même sourire que la jolie Mathilde, le même nez que la douce Caroline et tous les trois dégagent la même intensité de regard. Un air de famille indéniable. En commentaires, les internautes sont conquis.

Benjamin Receveur est directeur artistique en freelance et travaille entre Paris et Bordeaux. Il propose un accompagne sur mesure de la conception à la réalisation des projets et a déjà collaboré avec de grandes marques et entreprises comme Dior, Gemey Maybelline, Nivea, ING Direct, Crédit Agricole, La Banque Postale, MMA, Air France, Apple, Canal+, Google, la SNCF et bien d'autres.