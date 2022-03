Catherine Deneuve chante pour la première fois sur scène à 78 ans : vidéo de cette "folie incroyable"

La musique occupe en effet une place de choix dans l'incroyable carrière cinématographique de Catherine Deneuve, qui a interprété nombre de chansons de ses films : Zig Zig et Cette étoile, mon étoile (pour le film Zig-Zig sorti en 1975), Lady from Amsterdam (pour le film Courage fuyons sorti en 1979), Joyeux anniversaire maman (de Stomy Bugsy, pour le film Belle Maman sorti en 1999), Cvalda (avec Björk, bande originale du film Dancer in the Dark), Toi jamais (dans le film Huit femmes)... En 2011, elle a même chanté avec sa fille Chiara Mastroianni pour la bande originale du film Les Bien-aimés de Christophe Honoré. Catherine Deneuve a également collaboré à plusieurs reprises avec son ex-gendre, Benjamin Biolay.

Après une pause loin des plateaux de tournage, suite à son accident vasculaire ischémique survenu en 2019, l'actrice de légende est progressivement revenue sur le devant de la scène, non sans voir la vie différemment...