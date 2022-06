Catherine Deneuve en Bernadette Chirac : première image bluffante, Claude Chirac agacée

C'est un biopic qui risque de faire parler. Léa Domenach va consacrer son prochain film au récit de la vie de Bernadette et Jacques Chirac. Catherine Deneuve a été choisie pour interpréter celle que l'on surnomme la première dame préférée des Français. "Il fallait une femme de caractère – et une interprète phénoménale – pour porter La Tortue, le film qui relate la vie de Bernadette Chirac", rapportent nos confrères de Point de Vue. Sur Instagram, on peut découvrir les premières images de tournage qui montre l'actrice impeccable en tailleur, aux côtés de Michel Vuillermoz, qui prête ses traits à un Jacques Chirac plus vrai que nature.

Mais voilà que ce biopic a le don d'agacer Claude Chirac, la fille du couple politique si emblématique, comme rapporté par Paris Match ce 30 juin 2022. La femme de 59 ans a d'abord regretté que Léa Domenach n'a pas pris le soin de l'informer de ce projet. Mais pas seulement. "Ils ne savent peut-être pas que Bernadette est toujours en vie", ironise Claude Chirac. Si en effet Jacques Chirac a bel et bien disparu le 26 septembre 2019, Bernadette Chirac, elle, est toujours en vie. Et il reste encore rare de réaliser un biopic sur une personnalité toujours de ce monde.

Claude Chirac, agacée, ironise

L'épouse du regretté président français fêtera ses 98 ans le 18 mai prochain, et n'a pas commenté ce biopic avec Catherine Deneuve et Michel Vuillermoz, "bluffant de réalisme" selon nos confrères. On ne l'a pas revue publiquement depuis 2020. Elle était alors en fauteuil roulant sur les berges de la Seine, près du quai Voltaire à Paris. Depuis le décès de Jacques Chirac, son épouse qu'il surnommait affectueusement la tortue en raison de sa petite taille, et parce qu'elle marchait tranquillement derrière ses longues enjambées, s'est retirée de la vie publique. C'est Claude Chirac, leur fille et ancienne conseillère en communication de son père, qui rapporte de ses nouvelles. "Elle va le mieux possible. La situation s'est apaisée, elle va bien", avait-elle ainsi laissé entendre en mars dernier, à La Montagne. Elle évoquait alors sa vie d'aidante.