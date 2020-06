Catherine Deneuve "parfaitement remise" : de retour au cinéma très bientôt

Heureuse nouvelle pour Catherine Deneuve : huit mois après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, l'actrice de 76 ans va reprendre le chemin des tournages. Comme l'a confirmé Le Parisien ce 16 juin 2020, la comédienne est "parfaitement remise" et va retrouver la réalisatrice Emmanuelle Bercot et son film De son vivant, qui avait été suspendu à l'automne dernier.

Le 5 novembre 2019, Catherine Deneuve avait été victime d'un AVC en pleine prise de scène au centre hospitalier de Gonesse (Val-d'Oise), où elle avait été hospitalisée en urgence. Victime d'un" accident vasculaire ischémique très limité réversible", la comédienne avait passé une dizaine de jours à l'hôpital avant de suivre deux semaines de rééducation dans un centre spécialisé. La star de Belle de jour et des Parapluies de Cherbourg avait finalement regagné son domicile parisien du 6e arrondissement en décembre dernier. Tout au long de son rétablissement, Catherine Deneuve s'est faite très discrète et a limité ses sorties.

Après cette belle frayeur, et le confinement, le tournage du film De son vivant va donc enfin pouvoir reprendre en juillet et ce, pour au moins un mois et demi. Ce nouveau long-métrage d'Emmanuelle Bercot met également en scène Benoît Magimel et Cécile de France. Il s'agit d'un drame racontant le déni d'un fils condamné trop jeune par la maladie et la souffrance d'une mère face à l'inacceptable. Au milieu de ce couple, un médecin lutte pour faire son travail et un peu plus que ça. Une année, quatre saisons, pour "danser" à trois avec la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.