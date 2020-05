Catherine Deneuve sort du silence : "Lien intime" et "complicité" avec Piccoli

Le 18 mai, on apprenait la mort de l'acteur Michel Piccoli, âgé de 94 ans. Depuis, les hommages ont afflué notamment de la part de celles qui ont tourné avec lui comme Emmanuelle Béart ou Jane Birkin. C'est au tour de l'immense Catherine Deneuve de prendre la parole.

L'actrice de 76 ans, qui n'a plus fait d'apparition médiatique depuis des mois alors qu'elle est encore au repos chez elle à Paris suite à son AVC, a brisé le silence pour saluer la mémoire de Michel Piccoli. "Michel et moi avons tourné beaucoup de films ensemble. Onze me semble-t-il. Ça a créé un lien assez fort entre nous, mais que je ne qualifierais pas d'amitié, car nous nous sommes assez peu vus en dehors de ces tournages. Mais notre complicité dans le travail était très forte et elle s'est prolongée sur un temps très long. Nous adorions nous retrouver. Un lien intime, une compréhension mutuelle, un amusement à être ensemble, se remettaient immédiatement en place à chaque fois que nous tournions ensemble", a-t-elle déclaré dans les pages des Inrocks.

En effet, Catherine Deneuve et Michel Piccoli ont notamment tourné ensemble dans Les créatures d'Agnès Varda, Les demoiselles de Rochefort de Jacques Demy ou encore Belle de jour de Luis Bunuel. "J'appréciais beaucoup son humour, son charme, sa malice, une forme de réserve aussi. Bien sûr, j'ai beaucoup entendu parler de ses colères terribles, où il se mettait à hurler sur son entourage. Mais étrangement en onze films, je n'en étais jamais été témoin. Et bien sûr jamais non plus l'objet. Avec moi, il a toujours été d'un tempérament assez égal", a ajouté l'actrice.

Pour rappel, "Michel Piccoli s'est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d'un accident cérébral", indiquait le communiqué transmis au nom de son entourage.