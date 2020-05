Mort de Michel Piccoli : son amie Jane Birkin salue un homme "charmant"

Avec la disparition de l'acteur Michel Piccoli, emporté le 12 mai à 94 ans, mais dont la mort n'a été annoncée par sa famille que le 18, le monde du cinéma est en deuil. Les hommages se sont d'ailleurs multipliés de la mythique Brigitte Bardot à Emmanuelle Béart. C'est au tour de Jane Birkin de pleurer son départ.

Ce mardi 19 mai 2020, la chanteuse et actrice était invitée sur RTL pour réagir à la mort de Michel Piccoli. "C'était un homme impeccable, impeccable ! Quand on voit sa carrière et qu'on sait que c'est un homme qui avait tout affronté... Il n'avait pas d'agent et pourtant il a fait les plus grands films avec les plus grands metteurs en scène du monde ! Il était abordable (...) moralement impeccable. Il avait fait avec moi de petits films pour médecins du monde. Il était du combat contre les inégalités", a confié Jane Birkin.

Et la star britannique - naturalisée française - de 73 ans, d'ajouter : "C'était un homme tellement drôle, tellement fantasque et charmant. Un gentleman... Piccoli était un personnage grandiose et magnifique." Jane Birkin, qui a commencé sa carrière d'actrice dans les années 1960, avait eu plusieurs fois l'occasion de tourner avec Michel Piccoli : dans La Fille prodigue en 1980 réalisé par Jacques Doillon, La Belle Noiseuse en 1991 réalisé par Jacques Rivette ou encore dans Boxes qu'elle avait réalisé en 2007 et dans lequel le défunt acteur jouait son père. Le duo s'était aussi donné la réplique au théâtre dans la pièce La Fausse Suivante, en 1985.

"Michel Piccoli s'est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d'un accident cérébral", indiquait le communiqué transmis au nom de son entourage par Gilles Jacob, ami de l'acteur et ancien président du Festival de Cannes dont il était une figure régulière.