Catherine Deneuve : Première interprétation live sur scène, découvrez les photos !

On ne présente plus Catherine Deneuve. L'actrice de 78 ans a une filmographie longue comme deux bras et autant de récompenses comme la preuve de son talent. La mère de Chiara Mastroianni a joué pour les plus grands : Agnès Varda, Jacques Demy, Nicole Garcia, Leos Carax, François Truffaut, Lars von Trier, André Téchiné... Drame ou comédie, Catherine Deneuve a aussi brillé dans des comédies musicales sans pour autant chanter. Mais ce mercredi 30 mars, la grande actrice a surpris tout le monde en débarquant sur la scène du Grand Rex.

Elle y a rejoint Rufus Wainwright, artiste canado-américain pour lequel elle avait eu un véritable coup de coeur en découvrant sa musique, bande-originale du film Elle s'en va. Le musicien et chanteur donnait un concert, événement à l'ampleur encore plus impressionnante quand il a invité Catherine Deneuve à le rejoindre sur scène. Un immense challenge face auquel la grande comédienne ne s'est pas dégonflée.

Catherine Deneuve a déjà chanté, en duo avec Serge Gainsbourg pour Dieu est un fumeur de havanes, mais jamais en live : "C'est une folie oui pour moi. C'est lui, c'est sa voix, son nom, c'est ce qui m'a décidé. Je ne suis jamais montée sur scène, je n'ai jamais chanté en direct, a-t-elle lancé au public selon les propos rapportés par Le Parisien. J'ai beaucoup chanté au cinéma en play-back évidemment. Mais c'est lui qui m'a lancé un challenge dingue, une folie incroyable. Mais bon, c'est fait." Le défi a été réussi haut la main puisque c'est sous une horde d'applaudissements que Catherine Deneuve a quitté la scène après sa prestation. Rufus Wainwright avait aussi invité Calogero.

A l'aube de ses 80 printemps et après une belle frayeur en raison d'un AVC, Catherine Deneuve veut continuer de suivre son coeur et ses désirs : "Je me souviens absolument de tout, j'ai toujours été là, j'ai parlé. Je n'ai pas eu de signes extérieurs. C'est la tête qui s'est mise ailleurs pendant quelque temps, expliquait-elle sur RTL au sujet de son accident. Je ne me suis pas dit d'un seul coup : 'Je vais profiter de la vie.' J'ai toujours profité de la vie. J'ai eu du mal à reprendre cette envie, ce désir pour les choses de la vie que ce soient les êtres, les choses qu'on veut voir, les choses qu'on veut faire, les choses qu'on veut lire. C'est plutôt cela qui manquait un peu." Heureusement, l'envie est revenue.