Catherine Deneuve secrète sur ses amours : rares confidences de son ex Pierre Lescure sur leur histoire

Catherine Deneuve et Pierre Lescure ont vécu une belle histoire d'amour pendant neuf ans, de 1983 à 1991. Interviewé par Michel Denisot le 3 juillet 2021 dans l'émission Icônes d'Europe 1, le directeur du Festival de Cannes et co-fondateur de Canal + a confié quelques secrets de cette idylle dont il semble garder de précieux souvenirs. "Le bonheur que j'ai eu – au-delà de côtoyer et de vivre avec cette actrice extraordinaire, car elle a une des filmographies les plus extraordinaires de l'histoire du cinéma français –, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi ancré dans la vie", révèle le père d'Anna Lescure.

Fier d'avoir partagé la vie de l'actrice durant tant d'années, il confie qu'elle est une personne très réservée qui a horreur de s'épancher sur ses histoires sentimentales. "Catherine Deneuve n'est pas vraiment du genre à parler facilement de ses amours. Elle n'a jamais rien dit et nous, on a toujours fonctionné comme ça" ajoute-t-il. Depuis leur rupture, les deux ex ont su garder une excellente relation puisque l'auteur de 76 ans révèle qu'ils se parlent encore "tous les jours".

"J'ai eu une vraie vie de famille avec elle. On est toujours très proches (...) Nous avons passé neuf ans ensemble, c'est une vie..." expliquait également Pierre Lescure lors d'une interview datant de décembre 2020 au magazine Gala. Un lien fort qui ne semble pas déranger la femme de Pierre, Frédérique Fayles-Bernstein (la dernière compagne de Coluche), avec laquelle il est marié depuis 1996. Ensemble, le couple a adopté une fille prénommée Anna.

Avant Pierre Lescure, Catherine Deneuve avait été mariée au réalisateur Roger Vadim, le père de son fils Christian (né en 1963). Elle a également épousé le photographe anglais David Bailey, avant de rencontrer Marcello Mastroianni, le père de sa fille actrice Chiara Mastroianni (née en 1972). Elle avait donc deux enfants lorsqu'elle s'est mise en couple avec Pierre Lescure dans les années 1980.