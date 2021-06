Catherine Frot en froid avec Vincent Dedienne ? "J'étais la carpe et lui, le lapin !"

Catherine Frot, qui n'a pas sa langue dans sa poche, ne semble pas avoir apprécié sa collaboration avec l'humoriste Vincent Dedienne !

En effet, celle que l'on a pu voir à l'affiche dans Chouchou, Monsieur Tout le monde, Le Dîner de Cons ou encore sur les planches dans Un air de famille (qui lui a valu le Molière de la meilleure comédienne dans un second rôle en 1995) a laissé entendre à Anne-Elisabeth Lemoine et aux chroniqueurs de l'émission C à Vous, la suite, mercredi 16 juin, qu'elle n'avait tout simplement pas apprécié travailler aux côtés de Vincent Dedienne !

Venue faire la promotion de La Fine fleur, qui sort au cinéma le 30 juin prochain, Catherine Frot n'a pas su mentir... Face à une séquence vidéo de Vincent Dedienne, dans laquelle le jeune acteur, interviewé par Ali Baddou sur France Inter en février 2020, jette des fleurs à son aînée, Catherine Frot n'a pas pu s'empêcher de rebondir !

Catherine Frot en mauvais terme avec Vincent Dedienne ? Elle s'explique

Pourtant, le jeune acteur qui partage l'affiche avec la comédienne et qui a déjà travaillé avec elle au théâtre, puisqu'ils ont écrits ensemble la pièce La Carpe et le lapin, -dont les représentations ont été annulées à cause de la pandémie de Covid-19-, est resté assez vague quant à leurs relations. "On s'est vraiment rencontrés en travaillant et ça fait qu'on s'aperçoit qu'on est assez différents. On n'est pas du même sexe, on n'est pas de la même génération, on n'a pas du tout le même univers... Et pourtant, la rencontre est possible", explique l'humoriste de 34 ans.

La présentatrice, Anne-Elisabeth Lemoine se retourne vers son invitée et lui demande d'éclaircir les propos de son acolyte. "On était vraiment la carpe et le lapin. J'étais une belle carpe et lui un beau petit lapin", explique-t-elle, très amusée. Avant de conclure : "Mais voilà... Ils ne sont pas faits pour continuer ensemble".



Serait-ce la fin de ce duo ou Catherine Frot et Vincent Dedienne jouent-ils au couple mal assorti pour faire venir le public dans les salles obscures et théâtres ?