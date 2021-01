Catherine Jacob revient sur son premier chagrin d'amour : "Il était beau comme Elvis"

De sa vie amoureuse, Catherine Jacob n'a jamais rien dévoilé. Ou presque. Lors d'une interview en décembre 2020 auprès de nos confrères de Paris Match, l'actrice de 64 ans a évoqué est son tout premier amour "à 13 ans". "Il était beau comme Elvis et je n'ai jamais pu lui adresser la parole. J'étais pétrifiée par sa beauté" confiait-elle. Regrettant d'être "trop gentille", l'actrice du film La vie est un long fleuve tranquille n'a d'ailleurs répondu que quelques mots aux journalistes tentant de savoir qu'est ce que l'amour représentait pour elle : "Je ne sais pas."

Un couple, ça ne dure pas !

Sa vie, Catherine l'a vécue à contre-courant et n'a pas voulu se conformer aux standards de la société imposant aux femmes le mariage et les enfants, gages d'honorabilité pour certains. N'ayant pas eu d'enfants, l'actrice est toujours restée très secrète concernant ses amours. En 2008, elle confiait au Parisien ne plus croire aux contes de fées. "Le prince charmant, la niaiserie cucul la praline, c'est sympa mais ça ne va nulle part. Inventez votre vie.(...) Un couple, ça ne dure pas ! Aujourd'hui, les gens disent plutôt 'je m'engage et on verra bien'. C'est courageux. Moi, je n'ai pas ce courage-là. J'adore les enfants, mais j'ai préféré faire ce que j'avais à faire. On regarde méchamment les femmes qui font ce choix, c'est terrible et très injuste."

En couple, Catherine aime rester indépendante et n'est pas le genre à sacrifier sa liberté et son jardin secret pour un homme. Avec des mots tranchés, elle explique sa vision du couple. "Chacun chez soi et chacun son pognon. Chez moi, on ne partage pas les factures (...) Je ne dis pas que c'est la solution universelle. Je me suis ramassée. Mais je ne suis jamais allée vivre chez quelqu'un et il est hors de question qu'on débarque chez moi. Je suis plutôt dans l'accueil. Un côté bed and breakfast." Une liberté fièrement assumée et revendiquée.