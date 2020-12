Catherine Jacob, sa vie sans enfant : "J'ai préféré faire ce que j'avais à faire"

Elle n'a jamais évoqué un quelconque compagnon, mais c'est en toute franchise que Catherine Jacob évoque l'amour. Les confidences amoureuses très peu pour elle, et pour cause, la comédienne de 63 ans tient un discours tranché sur la vie conjugale : "Un couple, ça ne dure pas !" Un avis qu'elle avait détaillé lors d'une interview accordée au Parisien en 2008.

Alors qu'elle jouait au Studio des Champs-Elysées dans la pièce Célibataires, l'actrice de La Vie est un long fleuve tranquille s'était confiée sur sa vision de l'amour et de la vie de couple pour le moins... catégorique : "Chacun chez soi et chacun son pognon. Chez moi, on ne partage pas les factures (...)", Catherine Jacob avait-elle expliqué à nos confrères en toute honnêteté. "Je ne dis pas que c'est la solution universelle. Je me suis ramassée. Mais je ne suis jamais allée vivre chez quelqu'un et il est hors de question qu'on débarque chez moi. Je suis plutôt dans l'accueil. Un côté bed and breakfast."

Non seulement la comédienne préfère garder une certaine indépendance, mais elle ne croit pas à l'engagement au long terme : "Aujourd'hui, les gens disent plutôt 'je m'engage et on verra bien'. C'est courageux. Moi, je n'ai pas ce courage-là, l'actrice du téléfilm Hortense (diffusé sur France 2) avait-elle ajouté. J'adore les enfants, mais j'ai préféré faire ce que j'avais à faire. On regarde méchamment les femmes qui font ce choix, c'est terrible et très injuste."

Avec franchise toujours, l'actrice avait alors profité de cet entretien pour encourager les femmes à "inventer (leur) vie" et ce, sans forcément passer par la case mariage et enfant si celle-ci ne les tente que moyennement : "Le prince charmant, la niaiserie cucul la praline, c'est sympa mais ça ne va nulle part. Inventez votre vie. On n'est obligées de rien. Ma mère m'a encouragée dans ce sens, même si elle ne s'attendait pas à ce que je devienne actrice : c'était la surprise du chef !"