Catherine Lara et Sofia Essaïdi sur leur 31 pour une grande soirée mode à Paris

Ce mercredi 7 septembre, la créatrice de mode Nathalie Garçon, réputée pour ses créations exubérantes et très féminines, exposait "Vivaraise", la nouvelle ligne de décoration et de linge de maison à laquelle elle a collaboré, à la Galerie Vivienne à Paris. Un événement qu'elle n'allait pas célébrer toute seule... C'est pourquoi de nombreuses stars, venues de tous horizons, étaient attendues pour cette soirée exceptionnelle, afin de découvrir les toutes dernières pièces de la styliste.

La violoniste et ancienne membre des Enfoirés Catherine Lara était notamment de la partie dans un superbe chemisier bleu/vert foncé assorti à sa pochette. Elle était accompagnée par sa chérie Samantha, alors qu'elle se confiait récemment sur son homosexualité dans une interview croisée avec la TikTokeuse Anissa (6nissa) pour Kombini. "J'ai fait le coming out à, j'en sais rien, 5 ans, peut-être... J'ai préféré apprivoiser avec le temps, je n'ai pas voulu faire de peine à mes parents", déclarait-elle dans cet entretien.

Les acteurs venus en nombre

Elle a notamment été photographiée en compagnie de l'acteur de Camping Laurent Olmedo ainsi que des actrices Sophie Le Tellier et Élisa Servier, accompagnée de sa fille Manon de Toledo. Difficile également de ne pas noter la présence de l'auteure-compositrice-interprète et comédienne franco-marocaine Sofia Essaïdi. Celle qui avait atteint la demi-finale de la saison 3 de la Star Academy était parée d'une sublime robe aux tonalités beiges ainsi qu'une charmante petite pochette noire. Tenue au top donc pour la chérie du musicien Adrien Gallo.

Emmanuelle Galabru, la fille du célèbre acteur, est quant à elle venue avec son compagnon Christian Cartier. Les actrices Caroline Loeb, Agathe De La Boulay, Sylvie Loeillet, Gaëlle Billaut-Danno, Florence Darel et Raphaëlle Cambray ont elles aussi répondu présent, tout comme les journalistes Catherine Ceylac (Canal+) et Juliette Fievet (France 24) ainsi que le peintre Alberto Bertti et l'encyclopédiste Catherine Schwaab.