Catherine Ringer malade : elle annule des concerts au dernier moment

Mauvaises nouvelles en série pour les fans de Catherine Ringer. La chanteuse des Rita Mitsouko a été contrainte d'annuler plusieurs concerts, au tout dernier moment, pour des problèmes médicaux. Attendue le lundi 19 juillet 2021 aux mythiques Nuits de Fourvières, Catherine Ringer a annulé sa venue dans la journée "pour des raisons médicales".

"Nous lui souhaitons un bon rétablissement", a remercié le festival lyonnais dans un communiqué paru sur Facebook. Malheureusement et après cette annulation, Catherine Ringer a également été dans l'obligation de ne pas se rendre aux Escales du Cargo, où elle devait se produire avec l'artiste Laura Cahen en première partie, le vendredi 23 juillet au théâtre antique d'Arles. Là aussi, le festival propose des remboursements automatiques.

Pour l'heure, Catherine Ringer n'a rien publié sur les réseaux sociaux. Aucune information n'a été ajoutée au sujet de ses problèmes de santé.

À 63 ans, la figure des Rita Mitsouko a toujours été un exemple de vitalité et d'énergie. En transe sur scène, on l'a toujours vue sauter, danser et se défouler face au public. À la veille de ces annulations, Catherine Ringer avait ainsi enflammé le festival Pause Guitare à Albi. Peut-être une grosse fatigue après une dizaine de concerts depuis le mois de juin ?

Sa prochaine date est prévue pour le Brive Festival à Brive-la-Gaillarde le 25 juillet prochain. Pour l'heure, sa venue est toujours maintenue par les organisateurs.