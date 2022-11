Cathy Guetta quittée par David : les raisons de leur rupture qui lui a fait vivre un "choc presque traumatique"

Dans les années 1990, Cathy Lobé rencontre pour la première fois David Guetta, "un jeune homme plutôt frêle" venu faire la saison à Cavalaire-sur-Mer, lors d'une soirée au Papagayo. Subjugué par la beauté et la prestance de la jolie métisse, il fait le premier pas et parvient à la séduire. "La première fois que je suis entré au Bal, je n'ai vu qu'elle. C'était le coup de foudre", peut-on lire dans le livre Le roi David Guetta paru en 2016.

En 1992, le couple se marie lors d'une immense cérémonie rassemblant proches et VIP. Ensemble, Cathy et David Guetta ont deux enfants : Tim Elvis né le 9 février 2004 et Angie née en septembre 2007. En 2012, ils renouvellent leurs voeux de mariage. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux pour le couple, ils décident de divorcer en 2014. Bouleversée, celle qui était considérée jusqu'à présent comme la reine de la nuit décide de stopper net sa carrière.

Selon elle, sa rupture avec David serait la conséquence d'une "crise de couple comme beaucoup peuvent en connaître". Interviewée par les journalistes de Paris Match, la reine de la nuit confiait : "La publication d'articles d'une certaine presse a été d'une violence inouïe, pour mes enfants, ma famille, David et moi. Cette période a été extrêmement difficile, nous avons essayé d'y faire face".

Il est parti...

Face aux journalistes de Gala, Cathy Guetta en disait un peu plus sur les causes de son divorce avec David. "Même si moi je me voyais vieillir auprès de lui avec une canne et nos petits-enfants, je ne considère pas que nous ayons échoué. Il est parti pour des raisons qui le concernent. Mais j'ai eu pour lui un amour inconditionnel. J'ai éprouvé un choc presque traumatique quand notre histoire s'est arrêtée. Il était à la fois mon prince charmant et mon meilleur ami, mais je me suis adaptée", révélait-elle avec beaucoup d'émotion.

Suite à son divorce avec Cathy Guetta, David avait officialisé une nouvelle relation amoureuse avec Jessica Ledon. Mais récemment, le couple s'est séparé. De nouveau sur le marché des célibataires (tout comme son ex-femme Cathy), David pourrait peut-être redonner une seconde chance à son amour avec sa première épouse ?