Cathy (L'amour est dans le pré) métamorphosée : grand changement pour un très beau geste

L'agricultrice de L'amour est dans le pré 2020 a changé de look ! Le 7 octobre dernier, Cathy s'est rendue chez le coiffeur. Et elle a coupé une bonne partie de ses cheveux... pour la bonne cause come elle l'a dévoilé sur son compte Instagram.

Lors de sa participation à l'émission de dating de M6, présentée par Karine Le Marchand, la viticultrice hyperactive de 41 ans affichait une coupe de cheveux longue. Mais il y a peu, Cathy a pris la décision de changer de style capillaire. Et c'est pour une bonne action qu'elle a sauté le pas comme elle l'a dévoilé en vidéo sur le réseau social. Elle s'est rendue au salon Fake Hair Don't Care. On peut l'y découvrir assise, de dos, avec deux couettes. Deux élastiques sont situés à différents niveaux. Et la coiffeuse a coupé au dessus de celui qui était le plus élevé.

Ainsi Cathy a désormais une coupe carré courte. Et les 25 centimètres de cheveux qu'on lui a enlevés seront bien gardés afin de réaliser des perruques de qualité et à moindre coût pour aider les personnes atteintes de cancer. Un geste que l'agricultrice a souhaité réaliser en cette campagne d'Octobre Rose, qui vise à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.