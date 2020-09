Cauchemar en cuisine : Un patron, "humilié" et "roulé dans la farine", témoigne

Philippe Etchebest officie une nouvelle fois sur M6 ce lundi 7 septembre 2020. Dans Cauchemar en cuisine, le célèbre chef étoilé vient en aide à Amanda et Thierry, patrons du pub anglais Crazy Frog situé en Gironde, ainsi qu'à leur cuisinier Jean-Pierre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les nerfs du restaurateur ont été mis à rude épreuve ! Pour Télé Loisirs , il raconte son expérience.

L'acolyte de Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet dans Top Chef ne mâche pas ses mots. Des critiques parfois un peu trop cash pour Thierry... "Je me suis senti humilié, a-t-il lancé. Il y a vraiment des moments, j'avais vraiment envie de l'envoyer chier. J'ai ravalé ma fierté en permanence. J'étais crevé. J'emmagasine énormément, je n'arrive pas à m'exprimer et j'explose. Certains moment, c'était limite que j'explose ! J'étais comme une cocotte-minute (...) ! Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus !" Et de nuancer : "Après, je respecte énormément Philippe Etchebest. Il sait de quoi il parle !"

Il faut des pleurs, du sang

D'ailleurs, il n'attendait pas le chef de si tôt dans son pub. En effet, la production avait indiqué à Thierry et sa femme Amanda qu'ils tourneraient ce jour-là uniquement des portraits. "Ce sont de sacrés menteurs ! Ils nous ont roulé dans la farine, s'amuse le patron de bar. On nous a demandé d'ouvrir exprès le lundi. On a ouvert et puis d'un coup, le chef se pointe ! C'est la grosse surprise. Et du coup il est resté une semaine (rires). Ils ont bien manigancé leur truc."

En dehors des reproches difficiles à avaler, Thierry a trouvé le tournage "dur". Mais il savait à quoi s'attendre : "De toute manière, pour une émission comme ça, il faut qu'il y ait des pleurs, du sang, des pleurs, sinon ce n'est pas intéressant pour la chaîne. Les gens aiment bien des choses qui 'trashent' un peu ! J'ai trouvé que c'était un peu 'rodé'. Cela nous a quand même apporté des bonnes choses."

Auprès de nos confrères de Toutelatélé.com, Thierry a annoncé que Jean-Pierre avait quitté les cuisines du Crazy Frog.