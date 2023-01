Cauet en froid avec un autre animateur de radio ? Collaboration compliquée et confidences

Entre Sébastien Cauet et Éric Dussart, c'est un froid palpable qui dure. Pourtant, les deux animateurs ont longtemps travaillé ensemble. C'est d'ailleurs suite à cette collaboration que les deux hommes se sont quittés en profond désaccord. Il faut dire qu'ils n'avaient vraiment pas la même perception du métier d'animateur radio... Lors d'une interview accordée au magazine Public et publiée le vendredi 13 janvier 2023, le journaliste de 44 ans est revenu sur l'époque lointaine où il officiait sur Europe 2 aux côtés de Cauet.

En 2005, Éric Dussart est chargé de présenter les informations lors de la matinale d'Europe 2 présentée par Sébastien Cauet. Malheureusement, l'entente n'est pas au rendez-vous... "Je n'ai jamais été quelqu'un de bande. (...) Et puis, c'était la matinale de Cauet. Moi, je présentais les infos, ce qui est compliqué dans une matinale de déconne !", a-t-il expliqué dans un premier temps. Déçu de ne pas être pris au sérieux, Éric Dussart se braque peu à peu et décide finalement de démissionner. Une décision inattendue qui se fait dans la colère et l'incompréhension.

J'en avais marre

Lorsqu'il décide de partir, Éric Dussart en profite pour dire leurs quatre vérités à ses collègues. Fatigué de s'investir pour si peu de reconnaissance, il claque la porte sans se retourner. "Je me levais à 3 heures. C'était crevant, j'avais l'air vieux physiquement... Et tout ça pour que personne ne me prenne au sérieux dans le studio. À la fin, je me suis fâché avec Cauet ! J'en avais marre et je suis parti", a-t-il conclu.

Depuis, les deux hommes ont chacun mené leurs carrières sur un chemin différent. Passionné par la radio, Éric Dussart a fait ses armes sur RMC, Europe 1, France Bleu puis France Inter. Depuis 2011, il officie sur RTL où il anime sa propre émission. De son côté, Cauet a rencontré le succès à la fois à la télévision et sur les ondes. Devenu l'un des visages phares du paysage audiovisuel français, il est notamment connu pour ses émissions Tournez Manège, La Méthode Cauet ou encore Ça va s'Cauet. Aujourd'hui, il est l'animateur principal de la station NRJ.