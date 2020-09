Cécile Bois (Candice Renoir) : Pourquoi séduit-elle autant les femmes ?

Énorme succès de France 2, la série Candice Renoir réunit depuis 2013 de plus en plus de téléspectateurs, tous conquis devant le caractère et la personnalité de l'héroïne jouée par Cécile Bois. Commandant de police dans le sud de la France et mère célibataire, Candice Renoir séduit de nombreuses femmes admiratives de sa trempe et de sa capacité à toujours se relever dans des situations difficiles. "J'ai découvert une femme chaleureuse alors j'ai regardé la série. Elle détonne, en menant de front ses quatre gamins, ses amours, ses enquêtes..." confie Marie, cadre de 41 ans, au Parisien.

Ce n'est pas la bimbo siliconée

Pétillante et vive d'esprit, la femme de Jean-Pierre Michaël a su s'imposer dans le paysage télévisuel par son image de femme imparfaite et fière de l'être. "Ce n'est pas la bimbo siliconée (...) Quand elle a un coup au moral, elle se fait le pot de Nutella", raconte Hélène, 42 ans. Un public essentiellement féminin comme l'explique Geneviève Sellier, professeure en études cinématographiques et animatrice du site Le Genre & l'écran: "Candice Renoir plaît à un public de mères de famille de 35 à 60 ans qui peuvent s'identifier à elle car elle incarne une forme d'émancipation".

Une Sherlock Holmes en jupons

"On a décidé d'en faire une mère et une femme imparfaite, une Sherlock Holmes en jupons, qui n'a aucune intuition et n'est qu'observation", confie la productrice Caroline Lassa, fière du succès de cette série désormais exportée dans près de 80 pays. Remise sur pied après avoir été atteinte du coronavirus, l'actrice de 48 ans a récemment repris la neuvième saison de Candice Renoir. Diffusée au printemps 2021, le tournage avait été annulé en raison de la pandémie de covid-19.