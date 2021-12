Cécile (L'amour est dans le pré) : Tournage difficile, mensonges... éprouvée, l'ex de Franck dévoile les coulisses

L'issue n'a finalement pas été heureuse pour Franck et Cécile. A l'issue de la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré 2021, diffusée le 29 novembre, les téléspectateurs de M6 ont eu la surprise de découvrir que le sylviculteur et maraîcher de 46 ans et la prétendante comparée à Line Renaud ne formaient plus un couple. Un sujet sur lequel cette dernière s'est une fois de plus exprimée.

Mardi, Cécile a partagé une nouvelle photo sur son fil d'actualité Instagram. On l'y découvre avec un "sourire heureux et en même temps une grande fatigue". Bien qu'elle ne regrette pas d'avoir participé à L'amour est dans le pré, l'employée d'un laboratoire d'analyses sensorielles de 43 ans reconnaît que l'aventure et l'après ont été très éprouvants. "Je me doutais en écrivant à l'émission que cela ne serait pas facile, mais on ne s'imagine pas tout. Le tournage a été difficile... et la diffusion encore plus. Cette effervescence est épuisante, une bonne grosse tempête", a tout d'abord écrit l'ancienne rivale d'Anne-Lise.

Cécile a ensuite rappelé que, contrairement à ce que Franck avait confié, son fils de 18 ans n'y était pour rien dans leur rupture. "Il aurait suivi mon bonheur, même si cette fatigue accumulée l'inquiétait (comme tous mes proches, collègues et amis). La fatigue entraîne une sensibilité ++ et donc, lorsque les images contredisent les mots dits avec les rames, les remous font tanguer le bateau. La fatigue entraîne aussi un manque de motivation pour les bonnes habitudes sportives et alimentaires... alors maintenant reprise en mains", a-t-elle conclu.