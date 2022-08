Cécile (Mariés au premier regard) en couple : premières révélations sur son compagnon

Cécile a été révélée en 2021 dans Mariés au premier regard, sur M6. A l'époque, elle était âgée de 41 ans et était célibataire depuis de nombreuses années, car elle avait souhaité se consacrer à 100% avec sa fille Anissa (19 ans). Lors du tournage, elle s'est mariée avec Alain. Une histoire d'amour qui n'a pas duré. En juin 2021, elle a vécu une autre courte histoire d'amour et depuis, elle était discrète en ce qui concerne sa vie privée. Mais samedi 30 juillet, elle a annoncé une grande nouvelle.

Cécile a organisé une session de questions/réponses sur Instagram. Et elle n'a bien entendu pas échappé à une question sur sa vie amoureuse. L'occasion de découvrir que la belle brune n'était plus un coeur à prendre. A la question "es-tu célibataire ?", elle avait simplement répondu "non". Sans surprise, les internautes l'ont donc assaillie de messages.

Cécile n'a donc pas tardé à s'épancher un peu plus sur cette relation. "C'est très récent. Je le connais depuis très longtemps. On se connaît très très bien. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément mais que je souhaite protéger, parce qu'il n'est pas du tout de ce monde là. Je n'ai pas envie de lui faire partager ce côté là de ma vie tout simplement. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on n'est pas dans le début de la découverte de l'un, de l'autre. On se connaît, donc il n'y a pas cette étape et je trouve que c'est top. Franchement, je l'apprécie beaucoup et ça se passe très très bien", a-t-elle confié.

Les internautes ont donc bien compris qu'ils ne verront pas de photos de Cécile avec son nouveau compagnon, dont l'identité est un mystère. Elle ne s'était également jamais dévoilée avec celui qu'elle avait rencontré l'an dernier. Et jamais elle n'a posté une photo du papa d'Anissa. Mais ses fans ont pu compter sur sa fille pour partager de rares clichés. Le 27 juillet dernier, la jeune femme a passé l'après-midi avec son père, à la plage. Ainsi, elle a dévoilé une photo en sa compagnie. Et l'homme en question a impressionné ses abonnés.