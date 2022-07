Cécile (Mariés au premier regard) : Son ex impressionne, sa fille Anissa dévoile des photos

En 2021, Cécile (âgée de 41 ans lors du tournage) et sa fille Anissa ont été révélées dans Mariés au premier regard, sur M6. L'agent immobilier espérait retrouver l'amour après neuf ans de célibat et s'être entièrement consacrée à sa fille de 19 ans. Si lors de l'émission, le papa de la jeune femme n'est jamais apparu, les internautes ont pu compter sur Anissa pour dévoiler son visage.

Le 27 juillet 2022, la belle brune a passé une journée farniente à la plage, à Cassis. Elle était accompagnée de son cher et tendre Melvin, qui a récemment participé à l'émission de M6 Et si on se rencontrait ? Anissa s'est filmée allongée sur un transat, à ses côtés, souriante. Mais ce n'est pas tout. Elle a également dévoilé des images de son papa. L'homme, dont on ne connait pas le prénom, apparaît allongé sous un transat, torse nu. On peut observer qu'il a un tatouage au niveau du bras.

Son papa est un charmant brun, qui a une barbe. Comme Anissa, il fixe l'objectif avec un petit sourire. "Après-midi avec mon papa", peut-on lire en légende de la publication. Son physique a semble-t-il beaucoup impressionné ses abonnés. "Oui mon père est jeune, il a 40 ans", a ensuite précisé la fille de Cécile qui a dû recevoir de nombreux messages sur le sujet. Mais les internautes n'en sauront pas plus. On imagine qu'il préfère se faire discret, car Anissa ne partage que très rarement des publications le concernant. La dernière fois datait de mars 2021, quand ils ont partagé un déjeuner en terrasse.

Lors de l'émission Mariés au premier regard, Cécile n'a jamais expliqué pour quelle raison cela n'avait pas fonctionné avec son ex. Elle avait simplement précisé qu'elle vivait seule avec sa fille depuis et qu'elle s'était interdit d'avoir des relations pour se consacrer à elle. Cette aventure lui a permis de rencontrer Alain avec lequel elle était compatible à 83%. À la fin de l'émission, ils ont pris la décision de rester unis. Pourtant, leur mariage n'a pas duré bien longtemps. "On a entamé une procédure de divorce. Quand je vois l'issue de l'histoire avec Alain, il n'y a qu'un mot qui me vient à l'esprit, c'est 'gâchis'. On avait énormément de potentiel tous les deux. C'est quelqu'un qui aurait pu me correspondre totalement. Je trouve que c'est du gâchis, mais c'est comme ça", confiait Cécile lors du bilan final.