Cécile (Mariés au premier regard) : sa fille Anissa encore blessée, photo et soupçon de malédiction

Nouveau coup dur pour Anissa (19 ans), la fille de Cécile, candidate de Mariés au premier regard 2021. La jeune femme qui vient de démarrer une nouvelle vie loin de sa maman s'est blessée. Sur Instagram, elle a même publié une photo de son corps meurtri.

En story du célèbre réseau social de partage d'images, la jolie brune a montré que c'est au niveau de la cheville qu'elle souffre. Elle n'a pas révélé comment elle en était arrivé là mais n'a pas caché son désarroi. "Si quelqu'un peut arrêter de me porter l'oeil, ça serait vraiment cool", a-t-elle écrit en légende. Anissa a visiblement l'impression qu'on lui veut du mal, qu'elle est peut-être maudite. Il faut dire que ces derniers temps, celle qui a récemment quitté le nid familial enchaîne les mésaventures.

En juillet 2021, Anissa avait été victime d'un malaise qui avait beaucoup inquiété sa maman. "Elle a eu un gros coup de chaud et je l'ai trouvée évanouie dans la salle de bain. J'ai un peu flippé, mais ça va mieux. Elle sort beaucoup, donc automatiquement, son corps en prend un coup", avait raconté Cécile.

Et, un mois plus tard, la jolie brune s'était déjà abîmée la cheville. Là encore, c'est sur Instagram qu'elle avait dévoilé sa blessure. On pouvait observer que c'était très gonflé. "Après le malaise, l'entorse... Je vends ma fille, j'abandonne", avait là encore confié la maman.

En plus de ces multiples pépins de santé, Anissa a dernièrement rencontré quelques problèmes avec sa mère. Cécile a récemment dévoilé qu'elles s'étaient disputées et que son enfant était parti de la maison. Une nouvelle qui avait affolé leurs abonnés. Mais Anissa a vite expliqué qu'elle était en réalité partie s'installer dans la famille de son père. Aux dernières nouvelles, elle avait décroché un CDI avec un très bon salaire en Suisse.