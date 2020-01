Cécilia (Koh-Lanta) inquiète pour sa fille et épuisée : son message bouleversant

Le 18 août 2019, Cécilia a vu sa vie bouleversée. Ce jour-là, l'ancienne candidate de Koh Lanta a donné naissance à son premier enfant. Il s'agit d'une petite fille prénommée Sway qui fait le bonheur de sa maman. Du moins la majorité du temps car, ces derniers jours, Cécilia semble peiner à gérer son quotidien de mère célibataire, d'autant plus que son bébé est malade.

Sur Instagram jeudi 9 janvier, la jolie jeune femme de 31 ans a fait savoir qu'elle n'en pouvait plus. "En ce moment, je suis la maman épuisée. Épuisée car ma fille est malade, de l'entendre tousser la nuit m'empêche de dormir paisiblement, épuisée car le fait d'être inquiète pour elle me prend toute mon énergie, épuisée car je cours tellement partout que je n'arrive pas à me poser 5 min. Avec la reprise du travail, l'allaitement, mes deux animaux, les papiers et mon chez-moi à gérer, ma voiture en panne actuellement, et toujours le stress que Sway ne mange pas chez la nounou... Ma tête va exploser", confie-t-elle en toute transparence.

Cécilia poursuit en nuançant ses propos et explique savoir tout de même faire fi de tous ces problèmes grâce à sa petite merveille. "Être maman, c'est vraiment un job à temps plein. Mais malgré tout, je ne voudrais rien changer à ma nouvelle vie ! Juste de sentir ma fille, la voir sourire, et la toucher me fait oublier tous les tracas du moment ! Mais j'avoue verser beaucoup de larmes de tracas ces derniers temps. Allez, c'est passager ! Tellement d'amour pour ma fille que je suis à fleur de peau !" En commentaires, Cécilia a reçu le soutien de nombreux internautes qui se reconnaissent en elle. "J'aime tellement tes mots qui résonnent en moi et en beaucoup de mamans", "Tu ne peux qu'être fière de toi", "Courage à vous et à la petite , toutes les difficultés sont passagères", la réconfortent-ils.

Si Cécilia se sent dépassée par les événements de temps à autre, il faut dire qu'elle est seule à s'occuper de sa fille. En effet, depuis sa séparation avec le père de Sway, elle n'a plus aucune nouvelle de lui. Et ce dernier ne semble pas non plus s'inquiéter du nourrisson. "Il est dans le déni de son enfant. À croire que d'un coup, ce bébé qui était encore SON bébé jusqu'à mi-mai (même s'il prenait zéro nouvelles), n'est plus son enfant aujourd'hui ! Je souhaite vraiment le meilleur pour ma fille. Un homme, un père qui fuit ses responsabilités, qui n'assume rien, et qui a d'autres priorités que d'apporter de l'amour et de l'attention à son bébé... Je préfère qu'il reste loin d'elle !", déclarait-elle pour le site Parler d'amour.