Cédric Jubillar a-t-il vraiment cherché Delphine lors de son ultime nuit ? Accablante découverte révélée

Le 16 décembre 2022, cela fera exactement deux ans que Delphine Jubillar, infirmière du Tarn et mère de deux jeunes enfants en instance de divorce, a disparu. De longs mois sans avoir retrouvé une trace de cette trentenaire qui a été, pour ses proches, tuée. En effet, pour eux, rien n'explique un départ volontaire soudain en abandonnant sa progéniture qu'elle chérissait tant. Son mari Cédric Jubillar est le principal suspect et se trouve en détention provisoire depuis juin 2021. S'il clame son innocence par la voie de ses avocats, un nouvel élément vient l'accabler, alors qu'il va participer à une reconstitution de la dernière nuit de sa femme.

La radio locale 100% a dévoilé des informations exclusives d'après des documents confidentiels qu'elle a pu consulter. Les gendarmes de la Section de recherches de la section de recherche de Toulouse ont analysé le podomètre du présumé coupable. L'expertise de l'IRCGN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie) précise que l'utilisateur de l'application n'est pas obligé de le démarrer pour qu'il fonctionne. Elle n'a enregistré "que 46 pas entre 3h53 et 4 heures. 255 pas pour la tranche 4h-5h", soit de petits déplacements puisqu'aller aux toilettes équivaut en moyenne à une quarantaine de pas. Ce qui contredit le fait qu'il a cherché son épouse disparue dans la nuit, comme il l'avait affirmé aux gendarmes peu après sa disparition.

Son précieux téléphone, son point faible ?

S'il n'était pas obligé d'avoir son téléphone sur lui, rappelons qu'il ne l'a éteint que deux fois durant l'année 2020, il a toujours beaucoup utilisé son appareil au quotidien. Il a rallumé son appareil vers "3h50, et après le visionnage d'une vidéo du site de rencontres Badoo pendant plus d'une minute, va tenter de joindre Delphine entre 3h54 et 3h57, en vain", précise le site 100% bien informé. Puis, il échange de nombreux messages avec une amie de Delphine et après avoir appelé les gendarmes vers 4h du matin, il va passer des appels frénétiques vers le numéro de la mère de ses enfants, "150 appels jusqu'à 8h12", précise 100%. De quoi appuyer le fait que le peintre-plaquiste n'a pas dû se séparer de son smartphone et que donc, le podomètre a pu bien calculer le nombre effectif de pas qu'il a faits.

Un élément qui s'ajoute au fait que lors d'une disparition temporaire de Delphine en août 2020, partie regarder les étoiles et communiquer avec son amant dans la nuit, Cédric Jubillar n'avait pas appelé les gendarmes. Alors que les autorités qui ont remarqué que le principal suspect est allé chez sa mère dès le 16 décembre comme si sa femme ne devait plus revenir et les a contactés "pour savoir qui va payer les factures" mais "jamais pour savoir si son épouse a été retrouvée". Avec le fait qu'il a confié aux gendarmes que son téléphone n'avait plus de batterie alors que cet addict aux jeux en ligne jouait peu avant à Game of Thrones dans la soirée du 15 décembre et qu'une "expertise jointe au dossier d'instruction révèle que son indicateur de charge était à 91% le 15 décembre à 18h13, 40% vers 22 heures puis 33% à 4h12"... autant d'éléments qui témoignent du fait que l'artisan controversé aurait très bien pu avoir gardé son téléphone avec lui durant la nuit fatale.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.