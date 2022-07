Affaire Jubillar : Delphine avait déjà disparu par le passé...

Depuis un an et demi, les proches de Delphine Jubillar, née Aussaguel, sont sans nouvelle de l'infirmière du Tarn. Ce n'est pas la première fois que la trentenaire maman de deux enfants disparaît subitement, mais les circonstances n'ont rien à voir et la réaction de son mari Cédric diffère fortement. C'est ce qu'a révélé une amie très proche de la jeune femme dans une interview exclusive au Parisien-Aujourd'hui en France. Delphine avait déjà disparu à l'été 2020 d'après son amie : "Delphine avait déjà disparu pendant quelques heures l'été précédent."

Anne avait décidé de parler dans les colonnes du quotidien, afin de mettre la lumière sur un épisode particulier de sa relation avec celui qui est en détention provisoire pour homicide par conjoint, Cédric. En effet, elle fait la comparaison entre son comportement lorsque son amie a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, et lorsqu'elle s'était absentée sans prévenir durant plusieurs heures durant l'été précédent, peut-être lorsqu'elle a rencontré son nouvel amoureux : "Cette nuit-là, il m'avait appelée sur mon téléphone pour me demander si je savais où était sa femme. Pourquoi cette fois-ci se contente-t-il d'un message adressé à plusieurs copines via un groupe Messenger et d'une seule réponse, négative, sans aller plus loin dans ses recherches ?" Aux gendarmes ensuite, il a expliqué que sa femme était peut-être sortie promener les chiens, une habitude qu'elle n'avait jamais, surtout pas en pleine nuit.

Selon elle, cette attitude montre bien que quelque chose a cloché en cette nuit de décembre. Et ce n'est pas tout. Elle rappelle que l'artisan-plaquiste aurait fait tourner une machine à 5 heures du matin, comme si, d'après elle, il voulait effacer quelque chose. Anne fait partie des dernières proches de Delphine qui l'a vue juste avant sa disparition. Elles avaient pris un café ensemble et rien ne semblait montrer qu'elle aurait voulu préparer un départ soudain, comme a pu le sous-entendre Cédric qui l'imaginait peut-être en Espagne. Même vouloir s'enfuir avec son amant, elle qui avait retrouvé l'amour quelques mois avant ? Impossible pour une maman aussi attachée à ses petits Louis et Elyah, qu'elle aimait tant comme le rappellent régulièrement sur leur page Facebook toutes ses amies.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.