Affaire Jubillar - Des images inédites de Delphine avant le drame dévoilées : ses proches dévastés

Dix-sept mois après sa disparition, une nouvelle image de Delphine Jubillar vient d'apparaître. Les journalistes de TF1 ont pu accéder à des images de la caméra de surveillance d'un parking par lequel est passée l'infirmière du Tarn au matin du 15 décembre 2020, soit la dernière journée où elle a été vue vivante. Des images exclusives et bouleversantes pour ses proches qui ne les avaient jamais vues auparavant.

Dans le journal de TF1 du 8 juin 2022, un reportage est consacré à l'affaire Jubillar, dix jours avant que le juge des libertés et de la détention statue sur le sort de Cédric Jubillar, en prison provisoirement à la maison d'arrêt de Seysses pour homicide par conjoint depuis juin 2021. Dans la vidéo de la première chaîne, on peut donc voir la trentenaire, maman de deux enfants, sortir d'un parking après avoir fait quelques courses. Ce 15 décembre 2020, elle était en congés et avait prévu de prendre un café avec une amie.

Ces images inédites ont provoqué l'émoi parmi l'entourage de Delphine née Aussaguel. Sur la page Facebook en soutien aux proches de la femme de 33 ans, tenues par sa cousine et ses plus proches amies, un message bouleversant a été posté : "Les dernières images de Delphine, le jour de sa disparition. Ces images nous ont chamboulés, meurtris. La pauvre, elle était tellement heureuse d'être en vacances et, elle nous parlait tout le temps des cadeaux de noël qu'elle allait faire à Louis et Elyah. Nous n'avons pas les mots. Nous n'avions jamais vu ces images, c'est tellement triste. Vivement que la vérité éclate et que tu sois retrouvée."

Dans le documentaire de RMC Story sur le Mystère Jubillar, le déroulé de cette ultime journée avait été raconté déjà. Après avoir été à la banque à Albi avec sa fille Elyah, âgée de 18 mois, elle a retrouvé l'une de ses grandes copines pour un déjeuner comme tant d'autres à 11h : "On a tellement parlé qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était midi et qu'on devait être à midi pile devant le portail de l'école. Du coup, je suis vite partie, je l'ai laissé installer sa fille dans la voiture." Sur TF1, c'était donc certainement les paroles d'Anne qui ont été retranscrites : "Nous avons parlé des cadeaux de Noël. Le temps est passé très vite de 11h à midi. Nous nous sommes recroisées devant chez elle plus tard, elle était souriante. Nous nous sommes dit 'bisouilles', comme à notre habitude. C'est la dernière fois que je l'ai vue." Delphine Jubillar était en procédure de divorce avec son mari Cédric. Elle projetait également de s'installer avec son nouvel amoureux après les fêtes de fin d'année.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.