Disparition de Delphine Jubillar : Son amant est-il retourné avec sa femme ?

Quand le journaliste Ronan Folgoas rencontre l'amant de Delphine Jubillar pour les besoins de son livre-enquête Le Mystère Jubillar (éditions StudioFact), il découvre un homme brisé par le chagrin : "C'est de la douleur et du chagrin à l'état brut. Le temps s'est arrêté, pour lui, le 15 décembre au soir." Avant cette soirée fatale, celui qui était surnommé le confident de Montauban se voyait déjà construire une nouvelle histoire avec sa nouvelle amoureuse, qu'il avait connue grâce au site Gleeden l'été 2020. Quelle vie mène désormais ce professeur de piano éploré ?

Dans le travail du reporter du Parisien-Aujourd'hui en France, Ronan Folgoas, on découvre la relation forte que Delphine Jubillar avait construit petit à petit avec l'homme rencontré via l'application de relations extra-conjugales. Le coup de coeur est immédiat entre les deux personnes malheureuses dans leur couple. Pour l'infirmière du Tarn, maman de deux jeunes enfants, son mariage s'effrite et sa vie de "Bidochon" lui pèse de jour en jour. Le comportement de son époux, peintre-plaquiste au comportement souvent arrogant, voire odieux et agressif selon les proches de la jeune femme, rende le quotidien difficile. Sans parler du poids financier du foyer qui pèse uniquement sur l'infirmière de nuit dévouée.

Avec son amant, Delphine née Aussaguel voyait un autre avenir se dessiner devant elle. Mais la nuit du 15 au 16 décembre 2020 a bouleversé la donne à jamais. Disparue sans laisser de traces, laissant son manteau chez elle à l'aube de l'hiver et ses deux petits qu'elle aimait tant, elle fait l'objet d'innombrables recherches. Son mari, le dernier à l'avoir vue vivante et qui aurait "pété un cable" en découvrant un message qu'elle écrivait à son amant , est incarcéré en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis près d'un an. Son nouvel amoureux lui doit faire le deuil dans la plus grande discrétion - il n'a pas participé aux recherches pour ne pas interférer dans l'enquête. Il vit désormais séparé de sa femme qui était au courant qu'il avait une maîtresse. Elle lui avait seulement demandé de ne pas officialiser sa nouvelle relation avant les fêtes de fin d'année 2020, ce que les nouveaux amants avaient accepté de faire.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.