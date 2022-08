Disparition de Delphine Jubillar : La décision irrévocable de Cédric le jour de leur mariage !

En se plongeant dans l'affaire Jubillar, Le Figaro a écrit l'histoire d'un couple maudit et fragile. Parallèlement aux recherches pour retrouver le corps de l'infirmière disparue depuis le mois de décembre 2020, les enquêteurs tentent de comprendre qu'elles auraient pu être les motivations pour faire disparaître cette trentenaire maman de deux enfants. Le feuilleton du quotidien nous permet de mieux appréhender l'environnement dans lequel cette jeune femme a vécu et notamment sa relation avec son mari, dont elle voulait divorcer et qui est depuis le mois de juin 2021 en détention provisoire pour homicide par conjoint. La relation du peintre-plaquiste avec l'entourage de son épouse suscite notamment des questions.

C'est ainsi qu'on apprend que déjà durant leur mariage en 2013, Cédric Jubillar aurait fait preuve de son intransigeance envers les proches de sa femme. Durant cette fête modeste au regard des moyens du couple, les invités ont été triés sur le volet. "Enfin, surtout par Cédric, qui a insisté pour que Mélanie, l'une des plus proches cousines de Delphine avec qui il ne s'entend pas, ne soit pas sa témoin. Telle une paria, elle ne sera invitée qu'au cocktail et retrouvera sa cousine le lendemain, pour finir les restes. Au total, seule une trentaine de personnes sont conviées", écrit Le Figaro.

Les relations compliquées de Cédric avec la famille de Delphine, née Aussaguel, sont souvent mises en lumière par différents témoignages. Provocateur et narcissique selon son expertise psychiatrique en prison, il était mal vu par les amies de l'infirmière de Cagnac-les-Mines qui ont notamment souligné le fait qu'il n'avait pas beaucoup mis du sien lors des premières recherches de sa femme début 2021. Avec ses enfants, il n'était pas non plus un exemple de bienveillance, avouant avoir été parfois brut avec son fils aîné, mais jamais violent.

Subissant le comportement de son mari et son manque d'investissement dans la vie du foyer - entre consommation excessive de cannabis et situation professionnelle précaire -, Delphine Jubillar avait, durant les derniers mois qui ont précédé sa disparition, pris de la distance et décidé de se séparer. Elle avait également fait la rencontre d'un autre homme avec lequel elle envisageait de s'installer après les fêtes de la fin d'année 2020.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.