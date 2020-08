Céline Dion : Bouleversée par le drame au Liban, pays d'attache de René

Le 4 août 2020, Beyrouth a été ravagée par deux explosions spectaculaires ayant fait plus d'une centaine de morts et des milliers de blessés. Des quartiers entiers ont été détruits sur plusieurs kilomètres. Très touchée, comme de nombreuses autres personnalités, Céline Dion a pris la parole. Le Liban est un pays qui fait écho à son clan...

Sur les réseaux sociaux, l'interprète de Courage a partagé un communiqué dans lequel elle écrit : "J'ai le coeur brisé par la terrible catastrophe à Beyrouth. Mes pensées et mes prières accompagnent les victimes, leur famille et le merveilleux peuple libanais. Je pense à vous et je vous souhaite de l'amour et de la paix."

Bien avant que la pandémie de coronavirus ne vienne bousculer sa dernière tournée mondiale intitulée Courage World Tour, Céline Dion avait prévu de se produire à Beyrouth le 31 juillet 2020, dans le cadre du Festival international de Byblos, sur la scène du Beirut Waterfront. Un concert qui avait finalement été annulé en accord avec les organisateurs en raison de la situation politique instable dans le pays. C'était la première fois de sa carrière qu'elle envisageait de se produire au Liban.

Ce pays a une résonance particulière pour la diva de 52 ans car son défunt mari René Angélil avait des origines libanaises de par sa maman, Alice Sara, morte en 1997. De par son papa, il était aussi syrien. Né au Québec, l'ancien manager de Céline Dion naviguait entre les cultures. Ainsi, il avait épousé la chanteuse à la Basilique Notre-Dame de Montréal en 1994 et, en 2000, ils avaient renouvelé leurs voeux lors d'une fastueuse cérémonie orientale. Côté gastronomie, aussi le couple Dion-Angélil aimait le mélange des cultures, René étant tout aussi fan de viande fumées dans de gros sandwichs partagés avec son fils René-Charles que de couscous...