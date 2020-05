Céline Dion : Déchaînée en soirée, une vidéo refait surface...

Très populaire et très sollicitée, la chanteuse Céline Dion a toujours pris grand soin d'éviter le plus possible les mondanités. Ainsi, la star évite notamment les soirées alcoolisées. "J'ai vu des choses, on a vécu des choses, que ce soit familiales ou dans l'industrie... J'ai toujours eu peur d'embarquer dans ce jeu-là", disait-il en 2017 sur Ici Radio-Canada, pour justifier sa très faible présence dans les soirées people. Mais, l'an dernier, elle faisait une petite exception en allant se déhancher sur le dancefloor...

À cause du confinement et de la pandémie de coronavirus, les grands événements sont tous annulés. C'est le cas cette année de la très chic soirée du Met Gala, organisée par la redoutable Anna Wintour, à New York. Stars et marques ont toutefois essayé de faire vivre l'événement mode le plus glamour et le plus select de la planète sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur Twitter, la maison de couture Oscar de la Renta a posté une vidéo prise l'an dernier sur laquelle on peut voir Céline Dion déchaînée au son de la musique. "Si on pouvait retourner dans le temps, on irait à l'after party du Met Gala avec @celinedion et le codirecteur artistique @fernandogarciam1205", peut-on lire en légende. Une référence à la chanson If I Could Turn Back Time de Cher que l'on peut entendre sur la vidéo.

Céline Dion avait fait sensation avec sa tenue alors que le thème était Camp: Notes on fashion. La diva de 52 ans, qui vient d'annoncer le report de sa tournée mondiale, avait opté pour une robe frangée et dorée signée Oscar de la Renta. Un look complété par une coiffe XXL de plumes et de strass. On découvre donc tardivement les images de la soirée vécue par la chanteuse après le dîner du Met Gala. À l'époque, on avait simplement pu voir l'interprète de Courage et Imperfections prendre dans ses bras sa consoeur Katy Perry après l'after party, dans la rue.