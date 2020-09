Céline Dion dévoile son beau projet avec un homme qu'elle adore

Très touchée par le drame survenu à Beyrouth, au Liban, début août 2020, la chanteuse Céline Dion a décidé de se mobiliser pour aider ceux qui sont dans le besoin. La diva a ainsi annoncé sur son compte Instagram sa participation à un projet mode solidaire.

"Je me joins à @zuhairmuradprivate et @zuhairmuradofficial afin d'aider les habitants de Beyrouth qui ont tant perdu dans la récente tragédie dévastatrice. 100% des profits des ventes de ce T-shirt en édition limitée iront directement soutenir les efforts de @offre.joie qui travaille sur le terrain pour répondre aux besoins humanitaires. Joignez-vous à nous et obtenez votre T-shirt en cliquant le lien dans la bio. - Céline xx...", a écrit l'interprète de My Heart Will Go on en légende d'une photo la représentant au naturel, agenouillée dans le sable.

Avec Elie Saab dont la maison de couture de Beyrouth a été fortement endommagée, Zuhair Murad est l'un des stylistes libanais les plus connus du monde de la mode. Il est aussi l'homme qui a participé ces dernières années au renouveau vestimentaire de Céline Dion. C'est lui qui avait signé la robe scintillante au décolleté plongeant que portait la chanteuse de 52 ans en 2017 aux Grammy Awards. Il a aussi signé l'une de ses tenues de scène à Las Vegas. La diva apprécie énormément son travail et elle est, on l'imagine, ravie de pouvoir se joindre à lui pour lever des fonds.

Après la double explosion survenue sur le port de Beyrouth - 190 morts et des milliers de blessés -, Céline Dion avait partagé son chagrin sur Instagram. La star, qui a passé son été au Québec, déclarait alors : "J'ai le coeur brisé par la terrible catastrophe à Beyrouth. Mes pensées et mes prières accompagnent les victimes, leur famille et le merveilleux peuple libanais. Je pense à vous et je vous souhaite de l'amour et de la paix." Un mois plus tard, elle prouve qu'au-delà des mots, il y a les actes.