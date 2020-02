Céline Dion : La date des obsèques de sa mère Thérèse enfin révélée

Difficile début d'année pour Céline Dion. Le 16 janvier dernier, la diva québécoise perdait sa mère Thérèse Dion à l'âge de 92 ans. "Ma maman avait 92 ans. Elle était malade depuis un moment. Et nous savions qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps avec elle. (...) Hier soir, j'ai rejoint mes frères et soeurs à Montréal et j'ai passé la soirée à son chevet. On a raconté des histoires. On a chanté des chansons. On s'est étreints. Et on a fait nos adieux. On est à peu près sûrs que maman a attendu que nous soyons tous réunis avant de s'éteindre", avait déclaré Celine Dion sur scène pour son Courage Tour, seulement quelques heures après le décès de sa maman.

Comme l'indique le journal La Presse, les obsèques de Thérèse Dion auront lieu le 20 février prochain entre 8h30 et 13h au salon funéraire Alfred-Dallaire de Laval (près de Montréal, au Québec), en présence de ses amis et de sa famille. "Le reste de la journée sera entièrement consacré à la grande famille, dans la plus stricte intimité", a indiqué la famille, qui n'accordera aucune interview à ce sujet. Les photographies et caméras sont d'ailleurs interdites.

Déjà le 17 janvier dernier, Céline Dion rendait hommage à sa maman disparue sur Instagram, en partageant une photo de famille au complet, avec ses 14 frères et soeurs. "Maman, nous t'aimons tellement... Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. Love, Céline xx...", avait-elle écrit en légende. Céline partageait une relation toute spéciale avec sa maman, qui pour l'anecdote, a écrit la première chanson de la diva, Ce n'était qu'un rêve, qui plaira beaucoup à un certain René Angélil...