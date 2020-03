Céline Dion : Modeuse au pull très nature, pour un look pointu

Grâce à sa Fashion Week, Paris jouit du titre de capitale de la planète Mode. Céline Dion tient à tout prix à le ramener à New York. L'icône y poursuit sa tournée mondiale et réalise, entre deux concerts, un superbe défilé de looks.

Ce week-end, le Courage World Tour est à New York. Céline Dion s'est produit au Barclays Center, à Brooklyn, les vendredi 28 et samedi 29 février 2020. Samedi matin, elle a été surprise à la sortie de son hôtel, entièrement vêtue de Marc Jacobs. Céline avait copié le look intégral d'un mannequin qui avait participé au défilé printemps-été 2020 du créateur. Son pull en laine peignant un paysage a attiré l'attention des photographes.

Céline Dion a inscrit Marc Jacobs à sa liste de marques préférées. Vendredi 28 février 2020, après le premier de ses shows au Barclays Center, elle a été aperçue habillée d'une autre tenue du créateur, également issue de la collection printemps-été 2020 de la marque américaine.