Céline Dion : Son fils René-Charles s'éloignerait d'elle... Addiction et nouvelle compagne à la mauvaise influence ?

L'année 2023 n'épargne pas Céline Dion. Déjà accablée par la maladie qui l'empêche de retrouver le public, et par les articles peu élogieux du magazine Rolling Stone, la chanteuse se ferait désormais du soucis pour son grand fils aîné René-Charles, qui a fêté ses 22 ans le mercredi 25 janvier 2023. On savait que le jeune homme avait hérité, de son père, la passion - voir l'addiction - des jeux d'argent. Voilà que cette petite lubie ferait encore des siennes.

La ville du jeu, il l'a beaucoup fréquentée. Quand il était encore un petit garçon, son papa, René Angélil, avait dépensé des centaines de milliers de dollars sur les tables de poker du Caesars Palace. Moderne, René-Charles ne se contenterait donc pas de se rendre au casino... il dépenserait aussi des "sommes complètement folles" en ligne. Comble du vice : selon les informations du magazine Closer, le fils de Céline Dion aurait renoué avec Angelique Weckenmann, sa toute première petite-amie... dont la famille possède l'un des plus grands hôtels casinos de Las Vegas.

Née en 2001, Angelique Weckenmann avait croisé la route de René-Charles Angélil en 2016. Ils étaient tous deux passionnés de sports de glace - elle était patineuse artistique, lui avait intégré le Storm de Las Vegas, un club de hockey sur glace - mais les voilà réunis par un hobbies bien plus coûteux et dangereux. Céline Dion songerait bien à faire interdire son fils de casino... mais comment le pourrait-elle, quand les propriétaires sont ses beaux-parents à lui ?

Je vais craquer !

René-Charles Angélil serait tout simplement en train de s'éloigner de sa mère pour intégrer, en lieu et place, la famille de sa petite-amie. Quand ils s'étaient rencontrés, en 2016, la chanteuse avait un oeil plutôt bienveillant sur cette relation. "Il était avec une bonne fille et j'aimais bien que ses parents la surveillent, expliquait-elle dans Sucré Salé, sur la chaîne TVA en 2016. Mais cette relation ne semble pas être allée bien loin. Je ne sais pas comment je vais réagir le jour où il va ramener à la maison celle qu'il pensera être la bonne. Si on s'assoit dans le salon et qu'elle met la main sur la cuisse de mon gars... Je vais craquer !" Voilà qu'elle a, désormais, bien plus de raison de verser une larme...

