Céline Dion : Ses fans en colère, une célèbre animatrice au sol... Images d'une manif' impressionnante !

Céline Dion, artiste multi-récompensée

Céline Dion a toujours eu une relation un peu tendue avec le magazine Rolling Stone. La publication promet que divers critères ont été pris en compte pour élaborer ce classement, notamment "l'originalité, l'influence, la profondeur de catalogue et la largeur du patrimoine musical" de chaque artiste. On ne peut pas dire que Céline n'a eu aucun impact en donnant de la voix. La maman de René-Charles, Nelson et Eddy a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde, elle chante toujours devant des salles combles - quand sa santé ne l'empêche pas de monter sur scène - et elle a remporté de très jolies et très nombreuses récompenses, dont trois Golden Globes, six Grammy Awards et neuf Music World Awards.

Le magazine Rolling Stone ne s'est pas spécialement prononcé vis-à-vis de ce scandale, mais certains journalistes sont toutefois descendus en bas de leurs locaux pour interroger les manifestants et partager plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Si Céline chante All by myself depuis l'année 1996, on peut être sûr qu'elle ne sera plus jamais seulement, contrairement à ce qu'assurent les paroles de ce titre iconique...