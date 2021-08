Céline Dion : Son sosie victime de moqueries, une ressemblance qui ne saute pas aux yeux

Aux quatre coins du monde, Céline Dion est une source d'inspiration pour les artistes. De longue date, les hommes et les femmes qui travaillent dans des cabarets aiment se grimer pour ressembler à l'interprète des tubes Pour que tu m'aimes encore, S'il suffisait d'aimer ou Parler à mon père. Et d'autres encore profitent tout simplement de traits physiques proches pour jouer au sosie, la puissance vocale en moins, évidemment. Parmi eux : Nayah. Mais celle-ci ne fait pas du tout l'unanimité.

La chanteuse française, qui se présente comme le "sosie officiel de Céline Dion" - un titre dont on ne sait pas vraiment comment elle le justifie -, a eu droit à un portrait vidéo de Konbini. Nayah, installée à Perpignan, a ainsi raconté que cela fait 20 ans qu'elle incarne la star québécoise sur scène après avoir, elle aussi, tenté sa chance à l'Eurovision en 1999. A cette époque, elle est alors remarquée par un producteur américain qui lui propose un contrat de 5 ans à Las Vegas - bien avant que Céline Dion n'aille s'y installer en résidence permanente - pour jouer au sosie au de la diva, "ils appellent ça des look alike (...) dans ma catégorie sosie, je suis obligée vraiment d'avoir le physique, le vocal et tout ce qui va avec". Et Nayah de raconter : "J'ai travaillé à l'américaine. La façon de placer l'anglais de Céline (...) j'ai vécu une belle expérience que j'ai ramené après en Europe."

Problème, si Nayah a travaillé la gestuelle, l'imitation de l'accent et a pris "quelques phrases clefs de Céline Dion", force est de constater que physiquement elle n'est pas vraiment un sosie criant... Et les internautes n'ont pas manqué de lui faire remarquer dans les commentaires. "Mais un sosie normalement, il doit ressembler à la star non ?" ; "Elle ne lui ressemble pas du tout" ; "Un sosie vocal de Céline Dion doit au moins avoir la même voix non ? Parce que sur les extraits dès qu'elle pousse un peu... On est loin de Céline Dion" ; "Sosie d'Helene Segara plutôt non ?" ; "Wouaah. Elle est autant sosie de Céline Dion que je le suis de Jake Gyllenhaal" ; "Elle est dans le déni c'est pas possible", peut-on notamment lire.